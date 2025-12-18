Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Nhà 170m2 trong hẻm cụt thông thoáng nhờ thiết kế 'lõi gió'

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Căn nhà có hình thức vô cùng thú vị khi đưa lõi thang xoắn ra mặt tiền, tạo trục thông khí "lõi gió" cho toàn bộ không gian.

Trên khu đất có diện tích khu đất 5x9m, ngôi nhà được xây dựng với tổng diện tích 170 m2. Đây là dự án thiết kế nhà trong hẻm cụt với điểm nhấn đưa ra mặt tiền là một lõi thang xoắn, đồng thời cũng là một lõi gió thông thoáng cho toàn bộ căn nhà.

fb-img-1765982261954.jpg
fb-img-1765982265253.jpg
fb-img-1765982251188.jpg
fb-img-1765982255155.jpg

Tầng trệt được bố trí 1 vườn cây nhỏ và một mặt nước để cộng hưởng cho sự thông thoáng và mát mẻ cho các không gian ở. Vì đây là căn nhà trong hẻm cụt nên yếu tố bụi và tiếng ồn cũng được hạn chế để lõi gió trở thành một yếu tố thông thoáng và trang trí cần thiết ở mặt tiền.

fb-img-1765982258869.jpg
fb-img-1765982235401.jpg
fb-img-1765982272828.jpg
fb-img-1765982279487.jpg
fb-img-1765982275765.jpg

Các phòng sử dụng được bố trí vệ tinh quanh trục cầu thang, nhận đủ ánh sáng tự nhiên và không khí thông thoáng mát mẻ.

fb-img-1765982289708.jpg
fb-img-1765982287361.jpg
fb-img-1765982292516.jpg
fb-img-1765982300853.jpg
fb-img-1765982307212.jpg
fb-img-1765982316218.jpg
fb-img-1765982321969.jpg
fb-img-1765982332360.jpg

Ngoài ra phía sau nhà cũng có giếng trời nhỏ để khi các phòng mở hết cửa thì sự thông thoáng hai chiều đạt được tối ưu.

Thúy Hiền
KHUÔN Studio
#nhà đẹp #lõi gió #thiết kế nhà #hẻm cụt #thông thoáng

Cùng chuyên mục