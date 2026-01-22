Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Đốt lửa lấy mật ong gây cháy 1,5 ha rừng ở Tây Ninh

Hữu Huy - Tường Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một vụ cháy rừng tràm vừa xảy ra tại khu vực xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh vào chiều 22/1. Đám cháy được xác định ban đầu là do người dân đốt lửa lấy mật ong rừng không kiểm soát, gây cháy lan khoảng 1,5 ha thực bì và rừng tràm tạp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 22/1, đám cháy bùng phát tại cánh rừng tràm phía sau Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Tây Ninh, thuộc địa bàn xã Bình Thành, cách tỉnh lộ 839 khoảng 1,5 km.

Nhận tin báo, 45 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng cán bộ, nhân viên Khu di tích đã tham gia chữa cháy.

Các lực lượng tổ chức khoanh vùng, khống chế đám cháy, đồng thời triển khai phương án bảo vệ an toàn các hạng mục của khu di tích và tài sản liên quan. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích rừng bị ảnh hưởng ước tính khoảng 1,5 ha, chủ yếu là rừng tràm tạp, lớp lá mục và thảm thực bì khô.

Nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng địa phương xác định là do một số người đã vào khu vực rừng để đốt lửa lấy mật ong rừng.

Trong quá trình thực hiện, ngọn lửa không được kiểm soát, bén vào lớp lá khô và thực bì và nhanh chóng lan rộng. Sau khi xảy ra sự cố, những người liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận từ vụ cháy:

4306890593864043894.jpg
Thời tiết hanh khô tạo điều kiện cho đám cháy lan rộng. Ảnh: CTV
1-9618.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, khống chế đám cháy.
2-5879.jpg
Đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Ảnh: CTV
5.jpg
Diện tích rừng bị ảnh hưởng ước tính khoảng 1,5 ha. Ảnh: CTV
Hữu Huy - Tường Minh
#cháy rừng #Tây Ninh #rừng tràm #đốt lửa #mật ong #cứu hộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục