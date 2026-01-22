Đốt lửa lấy mật ong gây cháy 1,5 ha rừng ở Tây Ninh

TPO - Một vụ cháy rừng tràm vừa xảy ra tại khu vực xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh vào chiều 22/1. Đám cháy được xác định ban đầu là do người dân đốt lửa lấy mật ong rừng không kiểm soát, gây cháy lan khoảng 1,5 ha thực bì và rừng tràm tạp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 22/1, đám cháy bùng phát tại cánh rừng tràm phía sau Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Tây Ninh, thuộc địa bàn xã Bình Thành, cách tỉnh lộ 839 khoảng 1,5 km.

Nhận tin báo, 45 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng cán bộ, nhân viên Khu di tích đã tham gia chữa cháy.

Các lực lượng tổ chức khoanh vùng, khống chế đám cháy, đồng thời triển khai phương án bảo vệ an toàn các hạng mục của khu di tích và tài sản liên quan. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích rừng bị ảnh hưởng ước tính khoảng 1,5 ha, chủ yếu là rừng tràm tạp, lớp lá mục và thảm thực bì khô.

Nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng địa phương xác định là do một số người đã vào khu vực rừng để đốt lửa lấy mật ong rừng.

Trong quá trình thực hiện, ngọn lửa không được kiểm soát, bén vào lớp lá khô và thực bì và nhanh chóng lan rộng. Sau khi xảy ra sự cố, những người liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận từ vụ cháy:

Thời tiết hanh khô tạo điều kiện cho đám cháy lan rộng. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Ảnh: CTV