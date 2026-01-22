Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Nghệ An chi hơn 143 tỷ đồng xây nhà mới cho người dân sau bão lũ

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, tỉnh Nghệ An đã quyết định chi hơn 143 tỷ đồng để bố trí, ổn định dân cư xen ghép, hỗ trợ các hộ mất nhà ở, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 22/1, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép vùng thiên tai sau bão và mưa lũ năm 2025, với tổng kinh phí hơn 143,4 tỷ đồng.

Theo phương án, toàn tỉnh có 480 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ đủ điều kiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép, chủ yếu di chuyển nội vùng trong cùng xã; chỉ có một hộ di chuyển ngoài xã.

1-1566.jpg
Bản nghèo xã Mỹ Lý (Nghệ An) tan hoang sau lũ.

Việc bố trí dân cư xen ghép được triển khai tại 21 xã, tập trung ở các địa bàn miền núi, biên giới như Nhôn Mai, Mỹ Lý, Tương Dương, Mường Quàng, Yên Hòa, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Tam Quang… Trong đó, các xã có số hộ di chuyển lớn gồm Mỹ Lý (103 hộ), Nhôn Mai (95 hộ), Tương Dương (44 hộ).

Tổng kinh phí thực hiện phương án là 143,4 tỷ đồng, trong đó 120 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân (tương đương 250 triệu đồng/hộ), 23,4 tỷ đồng đầu tư hạ tầng tại các khu vực tiếp nhận dân cư xen ghép (áp dụng đối với nơi có từ 5 hộ di chuyển đến trở lên). Nguồn vốn được bố trí từ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2024 và ngân sách địa phương năm 2026.

Phương án được triển khai trong năm 2026 nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

2-1687.jpg
Người dân xót xa nhìn căn nhà bị lũ cuốn trôi.

Theo Nghị quyết số 09/2024 của HĐND tỉnh Nghệ An, các hộ gia đình bị mất nhà ở do thiên tai, nếu có điều kiện mua đất của người thân hoặc trong cộng đồng dân cư, sẽ được hỗ trợ tối đa 250 triệu đồng, bao gồm cả tiền đất và tiền làm nhà.

Trước đó, bão và mưa lũ năm 2025, đặc biệt là bão số 10, đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nghệ An với tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 2.100 tỷ đồng, làm 12 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng, nhiều công trình hạ tầng và diện tích sản xuất nông nghiệp bị tàn phá nặng nề.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho tỉnh Nghệ An.

Thu Hiền
#Nghệ An #bão lũ #hỗ trợ dân cư #ổn định cuộc sống #thiệt hại thiên tai #hỗ trợ tài chính #xây dựng hạ tầng

Xem thêm

Cùng chuyên mục