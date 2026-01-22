Nghệ An chi hơn 143 tỷ đồng xây nhà mới cho người dân sau bão lũ

TPO - Nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, tỉnh Nghệ An đã quyết định chi hơn 143 tỷ đồng để bố trí, ổn định dân cư xen ghép, hỗ trợ các hộ mất nhà ở, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 22/1, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép vùng thiên tai sau bão và mưa lũ năm 2025, với tổng kinh phí hơn 143,4 tỷ đồng.

Theo phương án, toàn tỉnh có 480 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ đủ điều kiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép, chủ yếu di chuyển nội vùng trong cùng xã; chỉ có một hộ di chuyển ngoài xã.

Bản nghèo xã Mỹ Lý (Nghệ An) tan hoang sau lũ.

Việc bố trí dân cư xen ghép được triển khai tại 21 xã, tập trung ở các địa bàn miền núi, biên giới như Nhôn Mai, Mỹ Lý, Tương Dương, Mường Quàng, Yên Hòa, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Tam Quang… Trong đó, các xã có số hộ di chuyển lớn gồm Mỹ Lý (103 hộ), Nhôn Mai (95 hộ), Tương Dương (44 hộ).

Tổng kinh phí thực hiện phương án là 143,4 tỷ đồng, trong đó 120 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân (tương đương 250 triệu đồng/hộ), 23,4 tỷ đồng đầu tư hạ tầng tại các khu vực tiếp nhận dân cư xen ghép (áp dụng đối với nơi có từ 5 hộ di chuyển đến trở lên). Nguồn vốn được bố trí từ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2024 và ngân sách địa phương năm 2026.

Phương án được triển khai trong năm 2026 nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Người dân xót xa nhìn căn nhà bị lũ cuốn trôi.

Theo Nghị quyết số 09/2024 của HĐND tỉnh Nghệ An, các hộ gia đình bị mất nhà ở do thiên tai, nếu có điều kiện mua đất của người thân hoặc trong cộng đồng dân cư, sẽ được hỗ trợ tối đa 250 triệu đồng, bao gồm cả tiền đất và tiền làm nhà.

Trước đó, bão và mưa lũ năm 2025, đặc biệt là bão số 10, đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nghệ An với tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 2.100 tỷ đồng, làm 12 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng, nhiều công trình hạ tầng và diện tích sản xuất nông nghiệp bị tàn phá nặng nề.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho tỉnh Nghệ An.