Người cha bất lực xin không nhập viện cho con suy thận giai đoạn cuối vì cạn tiền bạc

TPO - “Xót con lắm, nhưng tiền đã cạn. Tôi không còn cách nào khác…”, đó là chia sẻ của người cha ở Đắk Lắk ký giấy xin không nhập viện cho con suy thận mạn giai đoạn 5 vì cạn tiền bạc.

Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa háo hức chuẩn bị cho Tết sum vầy, em Nguyễn Hữu Tấn Phát (13 tuổi, thôn 1, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) vẫn nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (TP. Huế) và sự sống mong manh gắn chặt với máy lọc máu.

Qua khung cửa sổ phòng bệnh, Phát lặng lẽ dõi theo dòng người ngược xuôi. Còn thế giới của Phát chỉ quẩn quanh kim tiêm, thuốc thang và những buổi lọc máu đều đặn ba lần mỗi tuần. Ngày về nhà với em còn xa vời.

Em Nguyễn Hữu Tấn Phát.

Mẹ em Phát là chị Nguyễn Thị Xuân. Chị cho biết, Phát là con cả trong gia đình có ba anh em. Sau em còn hai em nhỏ, một em đang học lớp 5, em còn lại học mầm non. Chị và chồng đều làm lao động tự do, không có đất đai, nhà cửa. Cả gia đình phải tá túc trong một phòng trọ chật hẹp.

Cuộc mưu sinh vốn chật vật của gia đình chị nay càng thêm bế tắc khi bệnh tật bám riết lấy Phát. “Khi Phát mới hơn một tháng tuổi, con liên tục đau ốm. Đến lúc bác sĩ kết luận hai quả thận của con bị suy, teo nhỏ do bẩm sinh, vợ chồng tôi như sụp xuống. Suốt 13 năm qua, chúng tôi chỉ biết ôm con chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, chắt chiu từng đồng, vay mượn khắp nơi, miễn sao níu giữ sự sống cho con thêm ngày nào hay ngày đó…”, chị Xuân nghẹn ngào.

Dù bệnh tật bủa vây, Phát vẫn cố gắng đến trường. Em hiện là học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Công Trứ. Thế nhưng bệnh tình ngày một chuyển nặng. Tháng 7/2025, em lên cơn đau dữ dội, bố mẹ phải tức tốc đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Phát suy thận mạn giai đoạn 5, buộc phải nhập viện lọc máu nếu không nguy cơ tử vong rất cao.

Chính tại bệnh viện này, gia đình Phát đã trải qua khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời. Anh Nguyễn Hữu Lộc (bố em Phát) kể rằng, Phát bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Bác sĩ nói bệnh tình con đã nguy kịch phải nhập viện điều trị. Nhưng lúc này, vợ chồng anh đã kiệt quệ, không còn khả năng chi trả viện phí. Anh đành lòng ký giấy xin đưa con về, không nhập viện.

Nhắc lại khoảnh khắc ấy, người cha nghẹn giọng: “Xót con lắm, nhưng vì tiền đã cạn. Tôi không còn cách nào khác…”

Anh Nguyễn Hữu Lộc xót xa khi phải ký giấy xin không nhập viện cho con.

Phát được đưa về nhà được thời gian ngắn thì chuyển nặng, gia đình phải đưa em vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cấp cứu. Do bệnh quá nặng, em được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Từ tháng 11/2025 đến nay, em tạm gác việc học, chính thức bước vào hành trình lọc máu dài ngày. Mỗi tuần em lọc máu 3 lần, hiện chưa biết điểm dừng.

“Thấy hoàn cảnh của cháu quá đáng thương, người thân quen và các nhà hảo tâm đã chung tay quyên góp phần nào để cháu trước mắt có tiền đi viện, được ngày nào hay ngày đó”, anh Lộc nói và bày tỏ sự biết ơn.

Gần 3 tháng qua, chị Xuân túc trực tại Bệnh viện Trung ương Huế chăm em Phát. Ở quê nhà, anh Lộc đi làm thuê đủ việc để có tiền gửi lo cho con. Hai con nhỏ ở nhà phải tự dắt nhau đi học, nương tựa nhau trong căn phòng trọ trống vắng.

Căn phòng trọ của gia đình anh Lộc, chị Xuân.

Ông Nguyễn Văn Đức (Trưởng thôn 1, xã Pơng Drang) chia sẻ: Gia đình cháu Phát rất khó khăn, không đất đai, không nhà cửa. Bà con trong xóm chung tay giúp đỡ, tiếp sức để cháu có thể tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, chi phí lọc máu, sinh hoạt và điều trị kéo dài vẫn là gánh nặng quá lớn đối với một gia đình đã kiệt quệ suốt nhiều năm. Ông Đức mong thông qua báo chí, các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay để cháu có thêm cơ hội sống.

Tết đang đến rất gần. Với cậu bé 13 tuổi này, mong ước lớn nhất không phải là bánh chưng hay quần áo mới, mà chỉ là được sống khỏe hơn, để còn có ngày trở về nhà, sum họp cùng gia đình. "Mong muốn của con là khoẻ mạnh, được về nhà với các em và đến trường học với các bạn", em Phát nói khi được hỏi về ước mơ của mình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến chị Nguyễn Thị Xuân (thôn 1, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) qua số tài khoản 0231000678895, Nguyễn Thị Xuân, Ngân hàng Vietcombank.