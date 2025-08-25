Mạch nguồn nhân ái trong hành trình chữa lành

TPO - “Nếu y học điều trị và dự phòng chăm lo cho thể chất, thì công tác xã hội chính là "mạch nguồn nhân ái" nuôi dưỡng tinh thần, là nhịp cầu kết nối trái tim – trí tuệ – cộng đồng. Chính công tác xã hội giúp người bệnh và gia đình không đơn độc trên hành trình chống chọi bệnh tật, mà được sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn”,

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định tại Đại hội thành lập Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, chiều 25/8.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, sự kiện này không chỉ khẳng định sự trưởng thành của một lĩnh vực còn non trẻ mà còn là bước khởi đầu cho “nhịp cầu nhân ái”, nơi trái tim của người thầy thuốc hòa nhịp cùng cộng đồng. Theo ông, công tác xã hội trong y tế không đơn thuần dừng lại ở nghĩa cử thiện nguyện hay hỗ trợ tài chính, mà đã trở thành một nghề, một chuyên môn mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần hoàn thiện hệ thống y tế hiện đại.

Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực y tế, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, không vì mục tiêu lợi nhuận. Hội có mục đích tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, đồng thời hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển nghề công tác xã hội trong y tế. Đây sẽ là nơi nâng cao năng lực nghề nghiệp, hợp tác chặt chẽ với nhân viên y tế nhằm góp phần cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thực tiễn 15 năm qua cho thấy, từ những bước đi ban đầu còn tự phát, đến nay 100% bệnh viện Trung ương và hơn 90% bệnh viện tuyến tỉnh, khu vực đã có phòng hoặc tổ công tác xã hội, với gần 10 nghìn cán bộ, nhân viên. Họ được ví như những “người thầy thuốc của tâm hồn”, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố niềm tin của xã hội đối với ngành y.

Ông nhấn mạnh, sự ra đời của Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt, đánh dấu sự hội tụ của lực lượng nhân văn trong ngành y tế. Hội sẽ trở thành mái nhà chung của hàng nghìn cán bộ, nhân viên công tác xã hội trên khắp cả nước, những con người lặng thầm gieo mầm nhân ái nơi hành lang bệnh viện, nơi phòng bệnh, nơi trái tim người bệnh.

Còn nhiều thử thách

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, công tác xã hội trong y tế vẫn đối diện nhiều thách thức như sự thiếu đồng đều về nhân lực, cơ chế tài chính chưa bền vững, hành lang pháp lý cần hoàn thiện, hay sự phối hợp liên ngành còn hạn chế. Trong bối cảnh nhu cầu của xã hội ngày càng cao, công tác xã hội phải vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp, vừa giữ được bản chất nhân văn, đồng thời thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Để đáp ứng yêu cầu mới, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Hội và đội ngũ nhân viên công tác xã hội tập trung vào sáu định hướng trọng tâm. Đó là: hoàn thiện thể chế và chuẩn hóa nghề nghiệp; kiện toàn tổ chức, nhân lực ở tất cả các cấp; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; bảo đảm nguồn lực tài chính bền vững; tăng cường phối hợp liên ngành gắn với chính sách an sinh; và phát huy vai trò hạt nhân kết nối, đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế của Hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

﻿phát biểu tại đại hội.

Với sự ra đời của Hội, công tác xã hội ngành y tế có được một điểm tựa mới để phát triển chuyên nghiệp, bài bản và hội nhập quốc tế; đồng thời cũng có được một động lực mới để đồng hành cùng các thầy thuốc, cùng toàn ngành.

“Hội chính là nơi kết nối giữa chính sách với thực tiễn, là tiếng nói của cộng đồng, là bàn tay nhân ái song hành cùng trí tuệ y học, để nền y tế Việt Nam không chỉ hiện đại về kỹ thuật, mà còn sâu sắc về nhân văn, bền vững về niềm tin xã hội"- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.