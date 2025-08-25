Công tác y tế ‘đa tầng, nhiều lớp’ bảo vệ an toàn cho sự kiện 80 năm Quốc khánh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

TPO - Ngày 25/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trực tiếp kiểm tra tại Quảng trường Ba Đình, các khu vực phụ cận và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, nơi được xem là “tuyến đầu” trong bảo đảm sức khỏe cho các đại biểu và những người tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80).

Huy động lực lượng y tế lớn chưa từng có

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, sự kiện A80 được chuẩn bị với quy mô y tế “đa tầng, nhiều lớp”. Hàng nghìn nhân viên y tế từ tuyến trung ương đến địa phương được huy động, tổ chức thành hàng trăm đội hình ứng trực trải khắp các khu vực trung tâm và trên lộ trình diễu binh, diễu hành.

Riêng khu vực Quảng trường Ba Đình, điểm nhấn của đại lễ có hơn 300 cán bộ y tế, bố trí tại 14 trạm cấp cứu và quân y. Đây là lực lượng kết hợp từ Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Sở Y tế Hà Nội, phối hợp chặt chẽ để xử lí mọi tình huống khẩn cấp.

hscc.jpg

Kế hoạch bao trùm mọi tình huống

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng đã đến kiểm tra các khu vực đảm bảo y tế cho khối đại biểu thuộc lễ đài A do các bệnh viện của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp đảm nhiệm.

Tại Phòng hồi sức cấp cứu gần lễ đài, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nghe báo cáo về việc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng Bệnh viện Bạch Mai đã bố trí 10 y bác sĩ, nhân viên y tế, với đầy đủ thuốc, trang thiết bị cho 5 giường bệnh hồi sức. Đây là khu vực trực tiếp phục vụ sức khỏe đại biểu cấp cao và lực lượng tham gia.

Tiếp đó, Thứ trưởng đến kiểm tra trạm cấp cứu của Bệnh viện Quân y 103. Trạm này có khả năng triển khai đồng thời 30 giường cấp cứu trong tình huống khẩn cấp, đồng thời có thể huy động thêm lực lượng quân y hỗ trợ khi cần.

Ngoài ra, các bệnh viện trung ương khác cũng được phân công phụ trách từng khu vực cụ thể, bảo đảm mỗi khối diễu binh, diễu hành đều có lực lượng y tế túc trực sát sao.

thuan.jpg
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80
﻿ tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Không chỉ dừng ở cấp cứu, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch số 1105/KH-BYT, bao trùm toàn bộ các khía cạnh liên quan đến y tế trong sự kiện A80. Từ bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát dịch bệnh, kiểm soát môi trường đến các tình huống khẩn cấp, thảm họa đều được xây dựng kịch bản ứng phó.

Các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, môi trường và phòng chống dịch bệnh đã được triển khai nhiều ngày trước lễ. Đồng thời, một số bệnh viện lớn ở Hà Nội được yêu cầu bố trí sẵn từ 5–10 giường hồi sức, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong tình huống bất thường.

“Chuẩn bị tối đa, hi vọng chỉ dùng tối thiểu”

Đánh giá chung sau buổi kiểm tra, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng và nhấn mạnh yêu cầu công tác y tế phải “chuẩn bị tối đa, kĩ lưỡng, chi tiết cho mọi tình huống, nhưng hi vọng chỉ phải sử dụng ở mức tối thiểu”.

Ông cũng lưu ý các đơn vị tiếp tục rà soát trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu, khách mời, lực lượng tham gia và nhân dân trong suốt các hoạt động của đại lễ.

Ngay sau khi rời Quảng trường Ba Đình, đoàn công tác đã làm việc với Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, kiểm tra phương án thường trực cấp cứu, điều phối xe cứu thương và kết nối liên thông với các bệnh viện trong thành phố.

Việc huy động lực lượng y tế quy mô lớn cho sự kiện A80 không chỉ nhằm bảo đảm an toàn y tế cho hàng chục nghìn người tham gia, mà còn thể hiện sự chủ động, phối hợp liên ngành trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đây là mô hình “đa tầng, nhiều lớp” có thể được áp dụng cho các sự kiện chính trị - xã hội lớn khác trong tương lai.

Hà Minh
