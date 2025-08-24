Ngành y tế kích hoạt 'trực chiến' 24/24 giờ trước bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, đã mạnh lên cấp 13-14 với phạm vi ảnh hưởng rộng, gây mưa lớn tại nhiều địa phương, Bộ Y tế đã ban hành Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 23/8/2025, chỉ đạo toàn ngành y tế triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, bảo đảm việc khám chữa bệnh không bị gián đoạn, cứu chữa người bệnh kịp thời và an toàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão số 5.

Công điện của Bộ Y tế nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn guốc gia, sáng ngày 23 tháng 8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Ngành y tế sẵn sàng trực chiến bão số 5.

Để chủ động ứng phó với bão số 5, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung khẩn trương thực hiện một số nội dung, cụ thể: Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng chống bão lũ và triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão lũ phù hợp với diễn biến thiên tai, yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Trong trường hợp bão ảnh hưởng bão đến đất liền, tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Cùng đó triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng cơ nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ; chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, công tác an toàn thực phẩm do bão, mưa lũ gây ra; sắp xếp, ổn định các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ.

Báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu, khả năng bảo đảm của địa phương và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng bảo đảm của địa phương về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức và phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Ngành y tế trực 24/24 giờ

Theo chỉ đạo, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các Sở Y tế từ Quảng Ninh đến Gia Lai bố trí lãnh đạo trực chỉ huy 24/24 giờ, giám sát, kiểm tra toàn bộ các bệnh viện trực thuộc để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống trước, trong và sau bão. Các đơn vị phải công bố số điện thoại đường dây nóng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi thông tin cấp cứu. Đồng thời, kế hoạch ứng phó thiên tai, thảm họa cần được triển khai đồng bộ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế và phương tiện cấp cứu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan để bảo đảm an toàn.

Đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế cũng như bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, thành phố, công điện yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện vận chuyển, thuốc men, trang thiết bị cho tối thiểu hai đội cấp cứu lưu động. Các đội này phải được phân công nhiệm vụ cụ thể, có danh sách liên lạc và thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có lệnh điều động đến các địa phương bị ảnh hưởng.

Riêng các bệnh viện nằm trong vùng bão dự báo đổ bộ, Bộ Y tế nhấn mạnh việc chủ động xây dựng phương án sơ tán người bệnh, thuốc men và thiết bị y tế đến khu vực an toàn. Người bệnh nặng, đặc biệt là những ca cần máy thở và thiết bị hồi sức, phải được chuyển lên tầng cao để tránh ngập lụt. Các cơ sở y tế cần chằng giữ toàn bộ thiết bị, cửa ra vào, cửa sổ để hạn chế thiệt hại do gió bão. Ngoài ra, hệ thống điện dự phòng, nhiên liệu, cơ số thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị phục vụ cấp cứu chấn thương phải được chuẩn bị đầy đủ. Các bệnh viện cũng cần tính toán phương án thiết lập trạm cấp cứu dã chiến tại khu vực cao ráo, an toàn khi cần thiết.

Bộ Y tế đồng thời yêu cầu huy động toàn bộ nhân lực y tế tham gia trực chiến, bảo đảm công tác cấp cứu thương vong hàng loạt được triển khai kịp thời và hiệu quả. Người bệnh sẽ được phân loại, ưu tiên cấp cứu khẩn cấp, đồng thời có phương án phân luồng để tránh lây nhiễm bệnh qua đường hô hấp, tiêu hóa trong bệnh viện.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo. Trong tình huống khẩn cấp, các cơ sở y tế phải báo cáo trực tiếp về Cục để kịp thời được hỗ trợ và xử lý.

Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các địa phương cần triển khai khẩn trương công tác phòng chống, ứng phó bão, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Các đơn vị báo cáo trực tiếp khi có tình huống khẩn cấp để Bộ Y tế kịp thời chỉ đạo, điều phối nguồn lực.