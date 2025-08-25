Kì tích cứu sản phụ mang thai đôi 'mỗi thai một kiểu'

TPO - Song thai vốn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro, càng nguy hiểm hơn khi một thai bám trên vết mổ cũ và mắc rau cài răng lược. Trước “thách thức kép” này, các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã làm nên kì tích.

Một thai bình thường, một thai nằm trên vết mổ cũ kèm rau cài răng lược mức độ nặng – đó là tình huống hiếm gặp và đầy rủi ro trong sản khoa. Thế nhưng, tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, các bác sĩ đã viết nên kì tích: hai em bé chào đời khỏe mạnh, tử cung của người mẹ vẫn được bảo toàn.

Hành trình vượt qua rủi ro sinh tử

Sản phụ N.T.U. Liên, 36 tuổi, quê ở Thường Tín (Hà Nội), mang thai lần thứ ba sau hai lần sinh mổ. Kết quả siêu âm tại phòng khám cho thấy chị mang song thai hai bánh rau, trong đó có một thai bám vào vết mổ cũ và mắc rau cài răng lược – một trong những biến chứng nguy hiểm nhất trong sản khoa.

Ngay lập tức, chị Liên được chuyển đến Bệnh viện Phụ Sản Trung ương để thăm khám chuyên sâu. Các bác sĩ xác định tình trạng của chị là “thách thức kép”: vừa mang song thai, vừa đối diện rau cài răng lược thể nặng. Nguy cơ chảy máu ồ ạt, băng huyết, phải cắt bỏ tử cung hay thậm chí đe dọa tính mạng của cả mẹ và con luôn hiện hữu.

Sau khi được phân tích kĩ lưỡng về rủi ro, chị Liên cùng gia đình đã tin tưởng lựa chọn tiếp tục giữ thai và đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Từ đó, thai kì của chị được theo dõi sát sao, từng chỉ số trở thành một cột mốc quan trọng trong hành trình đầy thử thách.

Cuộc mổ trong “tình huống kép”

Đến tuần thai thứ 36+2, trước nguy cơ biến chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, BSCKII Đặng Quang Hùng – Phó Trưởng khoa Sản bệnh lí người trực tiếp theo dõi thai kì, đã quyết định chỉ định mổ lấy thai.

“Rau cài răng lược đã là một trong những bệnh lí nguy hiểm nhất sản khoa, ở ca bệnh này lại kèm song thai nên nguy cơ tăng gấp đôi: băng huyết, đờ tử cung, vỡ tử cung bất kì lúc nào. Hơn nữa, sản phụ mắc rau cài răng lược percreta có xâm lấn thành bàng quang. Đây là ca bệnh cực kì phức tạp, đòi hỏi toàn bộ ê-kíp phải phối hợp tuyệt đối nhịp nhàng để vừa cứu con, vừa bảo toàn tử cung cho người mẹ”, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Sau hơn 1,5 giờ, ca phẫu thuật đã thành công. Hai bé chào đời an toàn: bé gái nặng 2,2 kg hồng hào, khỏe mạnh; bé trai nặng 2,3 kg (thai trên vết sẹo mổ cũ) ban đầu gặp khó khăn về hô hấp nhưng được hỗ trợ kịp thời tại Trung tâm Sơ sinh và nhanh chóng ổn định. Điều đáng nói, tử cung của sản phụ đã được bảo tồn, thực hiện trọn vẹn mong ước của chị và gia đình.

Giây phút vỡ òa hạnh phúc

Sau ca mổ, sức khỏe chị Liên phục hồi tốt, có thể ngồi dậy sau một ngày. Bé gái đã được về với mẹ ngay hôm sau, còn bé trai tiếp tục được theo dõi thêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cặp song thai chào đời mạnh khoẻ.

Khoảnh khắc nghe tin con trai đã ổn định và sẽ được về với mẹ, chị Liên xúc động chia sẻ: “Tôi thật sự may mắn khi gặp được các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, đặc biệt là bác sĩ Quang Hùng. Bác đã theo dõi, động viên tôi suốt thai kì bằng tất cả tâm huyết, giúp tôi vững tin để giữ thai và được gặp con. Xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến bác sĩ và toàn bộ ê-kíp mổ đã đem lại phép màu cho mẹ con tôi”.

Ca mổ không chỉ là dấu ấn thành công về mặt chuyên môn, mà còn là câu chuyện lay động về nghị lực của người mẹ, sự đồng lòng của gia đình và sự tận tâm của các y bác sĩ.

Tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, sau mỗi đường dao, mũi khâu là kinh nghiệm dày dặn, sự tính toán chuẩn xác từng giây và khả năng ứng biến linh hoạt trong tình huống khẩn cấp. Chính bản lĩnh ấy đã giúp đưa hai em bé đến với thế giới an toàn, đồng thời giữ trọn vẹn thiên chức làm mẹ cho sản phụ.

Thành công này một lần nữa khẳng định vị thế của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương như “thành trì vững chắc” bảo vệ sự sống cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Rau cài răng lược là gì?

Đây là hiện tượng bệnh lí nhau không bong tróc khỏi thành tử cung sau quá trình sinh nở, mà bám chặt vào cơ tử cung, thậm chí xâm lấn các các cơ quan lân cận. Nếu cài bám vào tử cung quá sâu, rau không thể tự tách thành tử cung hoặc chỉ bong một phần. Vấn đề xảy ra là khi các mạch máu mở, mà không đóng được kịp thời. Đây cũng là nguyên nhân cần phải truyền máu, gây nhiễm trùng hậu phẫu và những lỗ dò sau mổ.

Rau cài răng lược dễ xảy ra ở các mẹ bầu bị nhau thai tiền đạo. Rau thai tiền đạo được hiểu là nhau phát triển ở phần dưới, thấp nhất của tử cung. Rau thai tiền đạo lại có liên hệ mật thiết với quá trình phẫu thuật tử cung hoặc sinh mổ trước đó. Nếu từng sinh mổ, bị nhau thai tiền đạo, khả năng bị nhau cài răng lược của bạn sẽ lên tới 25%. Nếu từng sinh mổ trên 2 lần, hiện bị rau thai tiền đạo, thì tỉ lệ trên tăng lên 40%. Trong khi đó, rau cài răng lược mà không đi kèm rau thai tiền đạo lại rất hiếm xảy ra. Tuy nhiên, các yếu tố khác cũng gây tăng khả năng bị rau cài răng lược như từng nạo hút thai, mang bầu ở độ tuổi ngoài 35, thói quen hút thuốc, u xơ tử cung, hội chứng asherman gây sẹo ở tử cung.