Thêm bệnh viện 350 giường tại Hà Nội được khởi công

TPO - Sáng 22/8, tại xã Xuân Mai (Hà Nội), Công ty cổ phần Y khoa Đức Việt tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đức Việt với quy mô 350 giường bệnh, tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y khoa Đức Việt, bệnh viện được xây dựng trên diện tích hơn 30.000m², đạt chuẩn bệnh viện cấp tỉnh, gồm đầy đủ các chuyên khoa: khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nội, ngoại, sản, nhi, ung bướu, phục hồi chức năng...

Điểm nhấn của dự án là đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại như hệ thống MRI, CT, xét nghiệm tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và chẩn đoán hình ảnh. Đây là một trong những cơ sở y tế tiên phong ở Việt Nam hướng tới mô hình y học thông minh theo xu thế 4.0.

Đáng chú ý, Bệnh viện Đa khoa Đức Việt sẽ hợp tác toàn diện với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, top 3 bệnh viện tốt nhất Việt Nam năm 2025 nhằm chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý, hướng tới vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá cao nỗ lực và cam kết của chủ đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục, điều kiện để triển khai dự án. Đồng thời đề nghị đơn vị thi công bảo đảm nhân lực, thiết bị, vật tư, phát huy năng lực và kinh nghiệm, khẩn trương triển khai công việc ngay sau lễ khởi công; trong quá trình xây dựng phải áp dụng giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tuân thủ thiết kế được phê duyệt, bảo đảm an toàn lao động, giao thông và giữ gìn an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giám sát tiến độ, chất lượng công trình. UBND xã Xuân Mai có trách nhiệm phối hợp cùng nhà thầu bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công Bệnh viện Đa khoa Đức Việt.

Tiếp thu chỉ đạo, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, khẳng định địa phương sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư trong suốt quá trình xây dựng và vận hành bệnh viện. Theo ông, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã xác định phát triển y tế hiện đại, chuyên sâu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. “Việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đức Việt không chỉ thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp, mà còn là cam kết của chính quyền trong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân”, ông nhấn mạnh.

Với vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, công trình được kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị vệ tinh Xuân Mai và khẳng định hiệu quả triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TƯ ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động từ quý I-2027. Khi đi vào sử dụng, Bệnh viện Đa khoa Đức Việt sẽ là địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe, giảm tải cho hệ thống y tế trung ương, đồng thời mang lại niềm tin, sự an tâm cho nhân dân.