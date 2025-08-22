Bệnh viện Xanh Pôn 105 tuổi hướng tới 'bệnh viện thông minh' trong năm 2026

TPO - Sáng 22/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) tổ chức lễ kỉ niệm 105 năm lịch sử hình thành, 55 năm ngày sáp nhập (26/8/1970 - 26/8/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ, TS. Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khẳng định, trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, đến nay Bệnh viện đã trở thành địa chỉ y tế uy tín, từng bước hội nhập quốc tế.

Bệnh viện đi đầu trong ứng dụng kĩ thuật y học hiện đại, triển khai nhiều mô hình quản lí tiên tiến, đồng thời là cái nôi đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều tuyến bệnh viện. "Xanh Pôn đã và đang khẳng định vị thế trong hệ thống y tế Thủ đô và cả nước", TS. Long nhấn mạnh.

Tại Lễ kỉ niệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Cùng với đó, 10 tập thể và 17 cá nhân của Bệnh viện được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chúc mừng Bệnh viện, TS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội đánh giá, đây là đơn vị sở hữu Trung tâm Kĩ thuật cao với nhiều chuyên khoa sâu, triển khai thành công hàng trăm kĩ thuật ngang tầm khu vực. Nhiều thành tựu y học đỉnh cao đã được thực hiện như ghép tạng từ người cho sống và người cho chết não, phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ cho bệnh nhi quốc tế…

Hướng tới bệnh viện thông minh, hội nhập quốc tế

"Việc thực hiện chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả cao như: triển khai Bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy (100%), giảm sai sót xuất toán bảo hiểm 10 lần, giảm in, quản lý và lưu trữ giấy (90%), hiệu suất công việc tăng 20%, giảm sai sót y khoa 20% và giảm thời gian chờ đợi của người bệnh 30%.

Bệnh viện Xanh Pôn hiện đang tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng thiết bị để trở thành Bệnh viện thông minh vào năm 2026" - TS Long cho hay.

TS. Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phát biểu tại lễ kỉ niệm.

Phát biểu chỉ đạo, TS. Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Trong giai đoạn tới, Bệnh viện cần phát huy truyền thống “trăm năm Xanh Pôn”, tập trung xây dựng bệnh viện thông minh, hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu y tế số, ứng dụng AI, Big Data và IoT trong chẩn đoán, điều trị và quản trị.

Song song, Bệnh viện sẽ tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác với các trung tâm y khoa hàng đầu thế giới, phát triển các kỹ thuật ghép tạng phức tạp, y học tái tạo, y học gen, liệu pháp miễn dịch cá thể hóa, hướng tới trở thành một trong những trung tâm y khoa hàng đầu Đông Nam Á.

“Xanh Pôn cần gìn giữ phong cách thanh lịch, tinh tế của người Hà Nội trong phục vụ, đặt y đức lên hàng đầu, kết hợp chuyên môn cao và dịch vụ tận tâm để luôn là địa chỉ tin cậy của người dân”, ông Hưng nhấn mạnh.

Ngay sau lễ kỉ niệm, Bệnh viện đã tổ chức hội nghị khoa học thường niên. Đây là sự kiện khoa học lớn nhất trong năm của Bệnh viện, là nơi hội tụ của các chuyên gia, y bác sĩ hàng đầu để cùng giao lưu, chia sẻ kiến thức và cập nhật những thành tựu y khoa đột phá.