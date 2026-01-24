Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Độc lạ Hà Nội: 'Biến' hầm xe thành nơi nghỉ tạm cho người nhà bệnh nhân

.

Nhằm chia sẻ khó khăn và tạo sự an tâm cho thân nhân người bệnh phải điều trị dài ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã bố trí chỗ nghỉ tạm miễn phí ngay trong hầm để xe.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), hơn 3 năm qua đã có một khu nghỉ tạm ở hầm để xe cho người nhà bệnh nhân. Mỗi người ra viện lại giới thiệu cho người đến sau, đến nay khu nghỉ tạm luôn "đầy khách".

Khu nghỉ được bố trí khoảng 80 giường, chủ yếu phục vụ thân nhân người bệnh đang điều trị tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - những khoa có nhiều người bệnh nặng, cần theo dõi sát và điều trị kéo dài.

Người sử dụng được cấp phiếu nghỉ tạm, có xác nhận của khoa điều trị nhằm đảm bảo đúng đối tượng và trật tự chung.

ham-xe-2176-3930.png
Khu nghỉ của người nhà bệnh nhân. Ảnh: Đặng Thanh.

Đã hơn một tháng túc trực chăm sóc người thân tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, chị V.H.K. (ở Nghĩa Lộ, Yên Bái) cho biết, khu lưu trú miễn phí giúp chị và gia đình bớt đi rất nhiều vất vả.

“Trước đây, chúng tôi phải ngồi vật vờ ngoài hành lang bệnh viện, vừa mệt mỏi vừa lo lắng. Giờ được bố trí giường nằm nghỉ ngơi ngay trong bệnh viện, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều”, chị K. chia sẻ.

Hiện chị và hai em gái đều được sắp xếp chỗ nghỉ tại tầng hầm, thuận tiện cho việc thay nhau chăm sóc người bệnh.

cap-cuu-5-2177-8771.png
Chị K. (áo vàng) chia sẻ về nơi nghỉ tạm của mình. Ảnh: P.Thúy.

Không chỉ giúp người nhà bệnh nhân có nơi ngả lưng, khu lưu trú còn góp phần giảm đáng kể chi phí sinh hoạt của họ. Chị T.T.K (ở Bắc Ninh) bày tỏ niềm vui khi được bệnh viện hỗ trợ chỗ nghỉ miễn phí.

Mỗi khi không được vào chăm sóc bệnh nhân, người nhà chỉ biết ngồi chờ ngoài hành lang. Từ khi biết có khu lưu trú, chị K. đăng ký và được bố trí một giường. Chị có thể xuống nghỉ ngơi, sức khỏe và tinh thần đỡ mệt mỏi hơn.

Với nhiều gia đình có bệnh nhân điều trị dài ngày, đặc biệt trong điều kiện thời tiết giá rét, được bố trí chỗ ngủ nghỉ miễn phí là sự hỗ trợ rất thiết thực. Bà P.T.H (62 tuổi, Hưng Yên) cho biết gia đình bà lên viện từ cuối tháng 12. Nếu không có khu lưu trú này, hai mẹ con buộc phải thuê trọ bên ngoài, chi phí rất tốn kém.

ham-nha-2178-8393.png
Khu nghỉ luôn được cán bộ y tế nhắc nhở giữ gìn vệ sinh, không xả rác. Ảnh: Đặng Thanh.

Theo chị Phạm Thị Việt Anh - chuyên viên Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, với tinh thần hỗ trợ và đồng hành cùng người bệnh, đặc biệt là những trường hợp điều trị dài ngày, đồng thời góp phần tạo không gian xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên bệnh viện, Ban Giám đốc đã quyết định bố trí khu vực nghỉ tạm miễn phí cho thân nhân người bệnh.

Hằng ngày, khu vực này đều được nhân viên vệ sinh quét dọn sạch sẽ; định kỳ mỗi tuần phun thuốc phòng chống muỗi, đảm bảo môi trường sinh hoạt an toàn cho người lưu trú.

Khi có yêu cầu từ khoa điều trị, bác sĩ sẽ liên hệ để người nhà thuận tiện di chuyển lên khoa, kịp thời chăm sóc người thân. Mỗi người nghỉ tạm tại khu lưu trú đều được bố trí một giường riêng, có không gian để đồ đạc cá nhân. Việc vệ sinh cá nhân được thực hiện tại khu vực WC của bệnh viện.

Theo chị Việt Anh, mô hình này tuy là sự chia sẻ nhỏ nhưng mang lại giá trị tinh thần rất lớn cho người bệnh và gia đình. Việc có một chỗ nghỉ an toàn, ổn định giúp thân nhân yên tâm hơn trong quá trình túc trực, đồng hành cùng người bệnh vượt qua giai đoạn điều trị khó khăn. Đến nay, khu nghỉ tạm đã phục vụ hàng nghìn lượt người nhà bệnh nhân, trở thành điểm tựa nhân văn, đầy ý nghĩa trong hành trình chăm sóc và điều trị tại bệnh viện.

.
vietnamnet.vn
#nghỉ tạm #người nhà bệnh nhân #nơi nghỉ cho người nhà bệnh nhân

Cùng chuyên mục