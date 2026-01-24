'Níu kéo' sự sống bằng những dòng chữ lay động trên cầu Sêrêpốk

TPO - Trước tình trạng gia tăng các vụ quyên sinh tại cầu 14, tỉnh Đắk Lắk, địa phương đã khai lắp đặt hệ thống camera AI giám sát cùng các biển báo mang thông điệp nhân văn nhằm kịp thời ngăn chặn và thức tỉnh những người đang có ý định dại dột.

Ngày 24/1, ông Đỗ Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã triển khai lắp đặt hệ thống camera AI và các biển báo tuyên truyền đặc biệt tại cầu 14 (cầu Sêrêpốk). Đây là nơi từng chứng kiến nhiều vụ nhảy cầu tự tử, để lại nỗi đau khôn nguôi cho thân nhân và gây áp lực lớn cho lực lượng cứu hộ do địa hình lòng sông nhiều đá ngầm, nước chảy xiết cực kỳ nguy hiểm.

Theo ông Hiếu, điểm mới trong công tác phòng ngừa lần này là việc ứng dụng camera trí tuệ nhân tạo (AI) kết nối trực tiếp với Công an xã Hòa Phú. Hệ thống này có nhiệm vụ giám sát 24/7, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để lực lượng chức năng có mặt can thiệp trước khi hành động dại dột xảy ra.

Camera AI giám sát cùng các biển báo kịp thời thức tỉnh những người đang có ý định dại dột.

Song song đó, dọc lan can cầu, những tấm biển báo với dòng chữ đầy lay động như: “Bạn ra đi, người ở lại đau khổ suốt đời” hay “Một bước nhảy kết thúc bạn, nhưng bắt đầu nỗi đau mãi mãi cho gia đình” được đặt xen kẽ cùng hình ảnh minh họa về tình thân.

Chính quyền địa phương kỳ vọng, trong khoảnh khắc bế tắc nhất, những dòng chữ này sẽ là “sợi dây” níu kéo người có ý định tự tử suy nghĩ lại về trách nhiệm với thân nhân, gia đình.

