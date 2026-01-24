Hà Tĩnh: Ngưng tiếp nhận rác sau khi Báo Tiền Phong phản ánh tình trạng quá tải

TPO - Trước tình trạng quá tải gây ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giao UBND xã Hồng Lộc ngừng tiếp nhận rác thải tại khu xử lý rác thải tập trung của xã.

Cận cảnh bãi rác quá tải gây ô nhiễm gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. (Clip: Hoài Nam).

Ngày 24/1, thông tin từ UBND xã Hồng Lộc cho biết, địa phương vừa nhận được văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ngừng tiếp nhận rác thải tại bãi rác Hồng Lộc để triển khai các biện pháp khắc phục.

Theo đó, căn cứ đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc báo cáo, đề xuất chỉ đạo thực hiện quản lý rác thải tại bãi chôn lấp rác thải xã Hồng Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND xã Hồng Lộc ngừng tiếp nhận rác thải tại bãi rác Hồng Lộc; đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục, cải tạo như: phun chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi, diệt ruồi muỗi; san gạt, lu lèn các hố chôn lấp rác; vận hành hệ thống xử lý nước thải, bảo đảm xử lý lượng nước thải tồn đọng tại các hồ sinh học; tăng cường vệ sinh môi trường khu vực bãi rác và vùng lân cận, không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Toàn cảnh bãi rác quá tải gây ô nhiễm.

Đồng thời, UBND tỉnh giao các xã Hồng Lộc, Mai Phụ, Lộc Hà, Đông Kinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và tại hộ gia đình nhằm giảm lượng rác thải sinh hoạt phải thu gom, vận chuyển, xử lý. Các địa phương chủ động liên hệ các đơn vị có chức năng xử lý rác thải tại các khu vực lân cận như xã Cổ Đạm, xã Thạch Lạc và các khu vực phù hợp khác để tổ chức vận chuyển, chuyển giao, xử lý rác thải, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo đúng quy định.

Khu xử lý rác thải tập trung xã Hồng Lộc quá tải, gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Báo Tiền Phong đăng tải bài viết: “Ô nhiễm bãi rác chồng chất, dân càng lo ngại khi xây nhà máy rác nơi đầu nguồn”, phản ánh tình trạng Khu xử lý rác thải huyện Lộc Hà (cũ), nay thuộc xã Hồng Lộc, đã rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng trong nhiều năm. Hàng nghìn tấn rác sinh hoạt tồn đọng, chất đống cao như núi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân sinh sống xung quanh.

Dự án Khu xử lý rác thải Hồng Lộc được đầu tư hơn 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, khởi công năm 2014, hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2015 trên diện tích khoảng 5 ha, tiếp nhận và xử lý rác sinh hoạt cho 12 xã, thị trấn của huyện Lộc Hà (cũ) bằng hình thức chôn lấp và đốt rác.

Tuy nhiên, từ tháng 6/2025, khu xử lý này đã hết thời hạn vận hành. Do chưa có bãi rác thay thế trong khi lượng rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày vẫn lớn, rác thải tiếp tục được đưa về đây tập kết, dẫn đến tình trạng quá tải. Rác không còn được xử lý theo quy trình mà bị tập kết lộ thiên, phát sinh mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi sinh sôi, nước rỉ rác tràn ra môi trường.

Người dân sinh sống gần khu vực bãi rác phản ánh, nhiều gia đình phải mắc màn khi ăn cơm vì ruồi bu kín, mùi hôi thối thường xuyên xộc thẳng vào nhà mỗi khi có gió lớn.

Trong khi tình trạng ô nhiễm tại bãi rác cũ chưa được xử lý triệt để, người dân xã Hồng Lộc tiếp tục bày tỏ lo lắng trước thông tin Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn dự kiến triển khai tại chính vị trí này, với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ sử dụng toàn bộ diện tích Khu xử lý rác thải tập trung xã Hồng Lộc hiện nay để xây dựng.

Tuy nhiên, chủ trương này đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân địa phương. Người dân cho rằng vị trí xây dựng nhà máy nằm ở khu vực đầu nguồn nước sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.