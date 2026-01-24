Huế quyết định chi trả hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân sau nhiều năm hồ sơ bị 'treo'

TPO - Sau thời gian dài hơn 2.300 hồ sơ hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá bị “đóng băng” do liên quan vụ án tại Chi cục Thủy sản, UBND TP. Huế vừa quyết định bố trí kinh phí để triển khai chi trả cho ngư dân đủ điều kiện.

Liên quan vụ hàng nghìn hồ sơ chi trả hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá khai thác xa bờ tại TP. Huế bị chậm xử lý trong nhiều năm, thông tin từ UBND thành phố ngày 24/1 cho biết, vừa ban hành quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách để thực hiện chi trả cho các chủ tàu đủ điều kiện theo quy định.

Theo quyết định này, UBND TP. Huế trích nguồn bổ sung có mục tiêu của trung ương để phân bổ kinh phí về các phường, xã, nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan về khuyến khích khai thác hải sản ở vùng biển xa.

Sau thời gian dài chờ đợi, nhiều chủ tàu cá tại Huế sắp được hỗ trợ nhiên liệu đánh bắt xa bờ.

Theo danh sách ban hành kèm quyết định, trong đợt 2 năm 2024, toàn thành phố có 556 chuyến biển đủ điều kiện được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 50,07 tỷ đồng. Nhiều địa phương ven biển có số chuyến biển và mức hỗ trợ lớn như Thuận An, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh…

UBND TP. Huế giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định, tham mưu và thông báo kinh phí cụ thể cho từng địa phương theo đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản, tổ thẩm định liên ngành cùng UBND các phường, xã có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng mức hỗ trợ; đồng thời quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí công khai, minh bạch.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, hơn 2.300 hồ sơ đề nghị chi trả hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá tại TP. Huế bị tồn đọng kéo dài do liên quan vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thủy sản. Tháng 9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Công an TP. Huế) đã khởi tố vụ án và thu giữ toàn bộ hồ sơ tàu cá tại Chi cục Thủy sản để phục vụ điều tra, khiến công tác thẩm định, giải quyết hồ sơ hỗ trợ ngư dân bị đình trệ vì thiếu căn cứ pháp lý.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong quý I/2024, địa phương đã chi trả khoảng 15 tỷ đồng cho một số hồ sơ đủ điều kiện. Tuy nhiên, sau đó vẫn còn 1.064 hồ sơ của năm 2024 và 1.319 hồ sơ của năm 2025 chưa thể giải quyết, do liên quan đến tài liệu được sử dụng trong quá trình điều tra.

Nhiều bị can trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thủy sản TP. Huế bị khởi tố. Ảnh: T.H.

Liên quan vụ án, cơ quan công an đã khởi tố một số cán bộ, đăng kiểm viên thuộc Chi cục Thủy sản và các cá nhân liên quan về các hành vi nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các nội dung này tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.

Trong thời gian hồ sơ bị “treo”, nhiều ngư dân phản ánh gặp khó khăn lớn trong việc duy trì sản xuất do thiếu nguồn tiền hỗ trợ để bù đắp chi phí nhiên liệu. Không ít chủ tàu phải vay mượn để mua dầu, trả công lao động, thậm chí có tàu buộc phải nằm bờ, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế gia đình và hoạt động khai thác thủy sản tại địa phương.

Theo các chủ tàu và ngư dân địa phương, việc UBND TP. Huế quyết định bố trí kinh phí và triển khai chi trả lần này giúp bà con tháo gỡ vướng mắc kéo dài, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, cũng như bảo đảm chính sách hỗ trợ khai thác hải sản xa bờ.