Cầu tiền tỷ xây xong rồi bỏ hoang

TPO - Dù cây cầu Na Phày - Đỏn Chám ở xã Quế Phong (Nghệ An) đã hoàn thành kết cấu chính nhưng chưa có đường dẫn lên khiến cây cầu bị bỏ hoang. Người dân hàng ngày vẫn phải sử dụng cầu treo cũ, yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cầu Na Phày - Đỏn Chám thuộc dự án xây dựng các cầu trọng yếu và tuyến đường hai đầu cầu trên địa bàn xã Mường Nọc cũ, nay là xã Quế Phong (tỉnh Nghệ An). Dự án được đầu tư với kỳ vọng tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông cho các bản vùng sâu.

Thế nhưng, dù hạng mục chính đã hoàn thành nhiều tháng qua nhưng cây cầu vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do chưa có đường dẫn lên xuống. Hàng ngày, cả nghìn người dân các bản Thanh Phong 1, Thanh Phong 2 và khu vực lân cận vẫn phải qua cầu treo cũ đã xuống cấp hoặc lội suối, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Cây cầu đã hoàn thành phần chính nhưng chưa có đường dẫn 2 đầu cầu.

Ông Lữ Đình Hiếu - Trưởng bản Thanh Phong 1 (xã Quế Phong) cho biết cây cầu đã hoàn thiện phần chính từ khoảng tháng 5/2025. Tuy nhiên, đến nay hai đầu cầu vẫn chưa có đường dẫn nên người dân và các phương tiện không thể sử dụng.

“Cầu xây xong rồi mà không có đường lên. Bà con vẫn phải đi cầu treo cũ hoặc lội suối. Nhìn cây cầu tiền tỷ bỏ hoang vậy lãng phí lắm”, ông Hiếu nói.

Trưởng bản Thanh Phong 1 cho biết thêm, cây cầu chưa thể đưa vào sử dụng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 200 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu tại các bản Thanh Phong 1, Thanh Phong 2 và khu vực lân cận.

Cầu chưa thể đi, hàng ngày người dân và các phương tiện phải đi cầu treo cũ hoặc lội suối.

Không những thế, cầu chưa đi được khiến việc giao thương buôn bán của các hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng. Hằng ngày, xe tải chở vật liệu xây dựng hoặc thu mua nông sản không thể qua cầu treo, buộc phải vận chuyển nhỏ lẻ, khiến chi phí tăng cao. Nhiều loại nông sản như keo, sắn thường xuyên bị thương lái ép giá do giao thông đi lại khó khăn. Điều đáng lo hơn khi vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao khiến việc đi lại của người dân tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Ông Lưu Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Quế Phong - cho biết nguyên nhân chính dẫn đến cây cầu chưa thể đưa vào sử dụng là do thiếu nguồn đất đắp đường dẫn 2 đầu cầu vì không có mỏ đất phù hợp theo hồ sơ phê duyệt ban đầu.

“Chúng tôi đã nhiều lần đôn đốc cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện công trình, tạo điều kiện cho bà con đi lại”, ông Hùng nói.

Cây cầu có giá trị hơn 15 tỷ đồng xây dựng gần hoàn thiện nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

Được biết cầu Na Phày - Đỏn Chám được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công của UBND huyện Quế Phong trước đây. Toàn bộ hồ sơ dự án hiện đã được chuyển giao cho Sở Xây dựng Nghệ An tiếp tục xử lý theo quy định.

Thông tin từ Sở Xây dựng Nghệ An cho hay cầu Na Phày - Đỏn Chám tại xã Mường Nọc được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cây cầu có bề rộng 7 m, tổng chiều dài 110,3 m, gồm 3 nhịp giản đơn (3x33 m). Dự án do liên danh Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Anh Pháp và Công ty TNHH Minh Quang thi công, với giá trị hơn 15,7 tỷ đồng.

Đến nay, tiến độ thi công cầu đạt khoảng 67% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đã cơ bản hoàn thành phần cầu trước thời điểm bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, các hạng mục còn lại như lắp đặt lan can, thi công chân khay, tứ nón, đắp đất trong lòng mố và toàn bộ phần đường đầu cầu vẫn chưa được triển khai.

Người dân mong muốn cây cầu sớm được hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Một cán bộ Ban Quản lý dự án thuộc Sở Xây dựng Nghệ An thông tin, hiện một số vị trí thi công cầu cũng gặp vướng mắc về mặt bằng do vướng nhà dân. Ngoài ra, hệ thống đường dây và cột điện hiện hữu của ngành điện lực chưa được nâng cao, chưa đáp ứng yêu cầu về chiều cao an toàn, khiến việc thi công các hạng mục liên quan chưa thể thực hiện.

Việc cây cầu chưa đưa vào sử dụng đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân trên địa bàn. Người dân xã Quế Phong mong muốn các vướng mắc sớm được tháo gỡ để công trình được hoàn thành, giúp người dân thuận tiện đi lại, giao thương buôn bán.