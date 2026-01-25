Lào Cai: Bệnh viện trang bị máy sưởi giúp bệnh nhân chống chọi với giá rét Sa Pa

TPO - Trước diễn biến rét đậm, rét hại, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt ở khu vực vùng cao, đã chủ động triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho người bệnh như trang bị máy sưởi, chăn ấm, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và chăm sóc y tế trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Những ngày này, nhiệt độ tại khu vực vùng cao Lào Cai phổ biến ở mức 8-10 độ C, riêng các khu vực núi cao có nơi xuống 3-5 độ C. Trước nguy cơ rét đậm ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, đặc biệt là trẻ sơ sinh, thai phụ và người cao tuổi, công tác phòng chống rét tại các cơ sở y tế được đặt lên hàng đầu.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, không khí làm việc luôn trong tình trạng khẩn trương. Các y, bác sĩ thường xuyên nhắc nhở người nhà bệnh nhân thực hiện đúng quy trình giữ ấm, bởi với những trẻ sinh non, nhẹ cân, chỉ một thay đổi nhỏ về nhiệt độ cũng có thể gây nguy hiểm.

Để bảo đảm an toàn cho trẻ sơ sinh, hệ thống lồng ấp và giường sưởi thông minh được bệnh viện duy trì hoạt động 24/24 giờ. Đây là những thiết bị hiện đại, được tích hợp cảm biến nhiệt độ cơ thể, có khả năng tự động điều chỉnh mức sưởi phù hợp, giúp bảo vệ trẻ trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại.

Những chiếc giường sưởi và lồng ấp được trang bị rơ-le nhiệt tự động. Ảnh: An Kiên

“Hệ thống giường sưởi được trang bị rơ-le nhiệt và cảm biến gắn trực tiếp trên cơ thể trẻ. Khi nhiệt độ hạ thấp, hệ thống sẽ tự động tăng mức sưởi; ngược lại, nếu thân nhiệt tăng, thiết bị sẽ ngừng cấp nhiệt và phát tín hiệu cảnh báo để bác sĩ kịp thời xử lý”, bác sĩ Mạnh cho biết.

Ghi nhận tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai cho thấy, 100% giường bệnh nhi đều được bố trí đèn sưởi, mỗi phòng có từ 2-3 bộ chăn dự phòng để kịp thời thay thế, bảo đảm giữ ấm cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Với các khoa dành cho người lớn, như khoa sản phụ chờ sinh và một số khoa chuyên môn khác, bệnh viện bố trí từ 1-2 đèn sưởi mỗi phòng, vừa bảo đảm nhiệt độ, vừa đáp ứng yêu cầu an toàn.

Theo thống kê của bệnh viện, công suất sử dụng giường bệnh hiện dao động khoảng 70-80%, thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước. Trong đợt rét đậm, rét hại năm nay, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị không tăng đột biến. Lãnh đạo bệnh viện đánh giá, kết quả này có được nhờ công tác tuyên truyền, cảnh báo phòng chống rét và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe được triển khai sớm, giúp người dân chủ động hơn trong việc giữ ấm và theo dõi sức khỏe cho trẻ nhỏ.

Đèn sưởi được trang bị ở các giường bệnh nhi, phòng bệnh.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Đinh Công Mạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai cho biết, ngay từ đầu mùa lạnh, bệnh viện đã rà soát các cửa sổ đảm bảo kín gió, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống rét, đặc biệt là hệ thống đèn sưởi, chăn, chiếu tại các khoa điều trị. Đối với bệnh nhi, nhất là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, mỗi giường bệnh đều được bố trí đèn sưởi riêng; với các khoa điều trị người lớn, bệnh viện bố trí đèn sưởi theo phòng để bảo đảm giữ ấm nhưng vẫn an toàn trong sử dụng.

Hiện Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai có quy mô 320 giường bệnh, đợt này chủ yếu tiếp nhận các bệnh nhi mắc các bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa và một số bệnh về máu. Trong đó, nhóm bệnh hô hấp chịu ảnh hưởng rõ rệt của yếu tố thời tiết, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa và những đợt rét đầu mùa, khi chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn.

Theo bác sĩ Mạnh, trẻ nhỏ rất dễ bị nhiễm lạnh vào ban đêm do đạp chăn, từ đó dẫn đến các bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, khi dịch cúm bùng phát, số ca bệnh nhi thường tăng nhanh. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, dịch cúm A cơ bản đã qua nên số lượng bệnh nhân có xu hướng giảm rõ rệt.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, phụ huynh cần chú trọng chế độ dinh dưỡng, giữ ấm cho trẻ, nhất là khi ra ngoài trời lạnh. Khi trẻ có các biểu hiện như ho, sốt, sổ mũi, cần đưa đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời, không tự ý mua thuốc điều trị, nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng nặng như viêm phổi.

Đợt này, nhiệt độ tại khu vực Sa Pa phổ biến trong khoảng 7-11 độ C, rét kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là bệnh nhân đang điều trị nội trú. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, Bệnh viện Đa khoa số 4 đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống rét nhằm bảo đảm điều kiện khám, chữa bệnh an toàn trong mùa đông.

Các y bác sĩ đắp chăn ấm cho bệnh nhân. Ảnh: Phương Thảo



Ghi nhận tại khu vực sảnh tiếp đón cho thấy, hai máy sưởi đứng công suất lớn được bố trí ngay tại nơi người bệnh làm thủ tục, giúp không gian chờ bớt lạnh trong những giờ cao điểm. Với các trường hợp bệnh nặng và người cao tuổi, quạt sưởi được ưu tiên sử dụng để bảo đảm thân nhiệt trong quá trình thăm khám và điều trị.

Tại các khoa lâm sàng, bệnh viện tăng cường chăn ấm, đồng thời rà soát hệ thống cửa phòng, rèm chắn gió nhằm hạn chế gió lùa, giữ ổn định nhiệt độ trong buồng bệnh. Toàn bộ chăn, ga, vỏ gối, màn được giặt sạch, sấy khô và xử lý theo quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm vệ sinh, an toàn và góp phần nâng cao hiệu quả điều trị trong những ngày thời tiết giá rét.