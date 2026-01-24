Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

5 phút ‘chạy đua với tử thần’ cứu sống người phụ nữ ngừng tim ở Nghệ An

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khi đang khám bệnh, người phụ nữ bất ngờ lên cơn khó thở dữ dội rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở. Các y bác sĩ tại trung tâm y tế đã lập tức triển khai các phương pháp cứu sống bệnh nhân.

Ngày 24/1, Trung tâm Y tế Tương Dương (Nghệ An) cho biết, các y bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu của đơn vị vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở.

Cụ thể, chiều 23/1, bà Q.T.H. (64 tuổi, trú xã Tam Quang, Nghệ An) có tiền sử khàn tiếng, đau vùng cổ nên đến Trung tâm Y tế Tương Dương thăm khám. Trong quá trình khám bệnh, bà H. bất ngờ lên cơn khó thở dữ dội, nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu rồi ngừng tim, ngừng thở.

anh-chup-man-hinh-2026-01-24-luc-154240.png
Các y bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu khẩn trương ép tim, đặt nội khí quản cứu bệnh nhân H. ngừng tim.

Phát hiện sự việc, bệnh nhân lập tức được chuyển khẩn vào Khoa Hồi sức cấp cứu. Ngay tại cửa khoa, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm (bác sĩ phòng khám) trực tiếp ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân. Cùng lúc này, bác sĩ Lô Văn Hùng - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu khẩn trương đặt ống nội khí quản, khai thông đường thở và triển khai hồi sức tim phổi nâng cao.

Sau khoảng 5 phút áp dụng các phương pháp cấp cứu, tim bệnh nhân H. bắt đầu đập trở lại, nhịp thở được duy trì bằng máy. Bà H. qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Bác sĩ Lô Văn Hùng - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, đây là ca ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện đặc biệt nguy hiểm. Việc phát hiện sớm, xử trí nhanh, đúng phác đồ của ê-kíp đã cứu sống được bệnh nhân.

Ngọc Tú
#Nghệ An #cấp cứu #ngừng thở #ngừng tim #cấp cứu bệnh nhân ngừng tim #cứu sống bệnh nhân ngừng thở #cứu sống bệnh nhân hôn mê sâu

Xem thêm

Cùng chuyên mục