5 phút ‘chạy đua với tử thần’ cứu sống người phụ nữ ngừng tim ở Nghệ An

TPO - Trong khi đang khám bệnh, người phụ nữ bất ngờ lên cơn khó thở dữ dội rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở. Các y bác sĩ tại trung tâm y tế đã lập tức triển khai các phương pháp cứu sống bệnh nhân.

Ngày 24/1, Trung tâm Y tế Tương Dương (Nghệ An) cho biết, các y bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu của đơn vị vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở.

Cụ thể, chiều 23/1, bà Q.T.H. (64 tuổi, trú xã Tam Quang, Nghệ An) có tiền sử khàn tiếng, đau vùng cổ nên đến Trung tâm Y tế Tương Dương thăm khám. Trong quá trình khám bệnh, bà H. bất ngờ lên cơn khó thở dữ dội, nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu rồi ngừng tim, ngừng thở.

Các y bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu khẩn trương ép tim, đặt nội khí quản cứu bệnh nhân H. ngừng tim.

Phát hiện sự việc, bệnh nhân lập tức được chuyển khẩn vào Khoa Hồi sức cấp cứu. Ngay tại cửa khoa, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm (bác sĩ phòng khám) trực tiếp ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân. Cùng lúc này, bác sĩ Lô Văn Hùng - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu khẩn trương đặt ống nội khí quản, khai thông đường thở và triển khai hồi sức tim phổi nâng cao.

Sau khoảng 5 phút áp dụng các phương pháp cấp cứu, tim bệnh nhân H. bắt đầu đập trở lại, nhịp thở được duy trì bằng máy. Bà H. qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Bác sĩ Lô Văn Hùng - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, đây là ca ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện đặc biệt nguy hiểm. Việc phát hiện sớm, xử trí nhanh, đúng phác đồ của ê-kíp đã cứu sống được bệnh nhân.