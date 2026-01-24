Cha mẹ khỏe mạnh, năm mới thêm khởi sắc

Khi tuổi tác ngày một cao, những việc thường ngày như dọn dẹp, bưng bê đồ đạc hay chuẩn bị mâm cỗ Tết nay trở nên chậm rãi, khó nhọc hơn với cha mẹ. Đó là lời nhắc nhở cho mỗi người con về việc quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ. Vì vậy, món quà sức khỏe ngày càng được nhiều người con lựa chọn để gửi gắm yêu thương trong hành trình về nhà đón Tết.

Tết đến, con hiểu hơn về sức khỏe của cha mẹ

Với chị Mai Anh (38 tuổi, TP.HCM), Tết là dịp chị trở về nhà sau một năm bận rộn. Những ngày nghỉ ở bên cạnh cha mẹ cùng dọn dẹp nhà cửa ở quê, chị nhận ra cha mẹ khó nhọc hơn khi bưng bê đồ nặng. Những việc nhà mùa Tết mà trước đây cha mẹ làm rất nhanh, nay trở nên chậm rãi hơn, phải chia ra từng chút.

Còn chị Thu Hà (42 tuổi, Hà Nội) – chị là người chăm lo chính cho con nhỏ và cha mẹ lớn tuổi, Tết là khoảng thời gian chị thêm tất bật. “Khi sức khỏe ông bà yếu đi, mọi sinh hoạt thường ngày đều trở nên khó khăn hơn, gia đình ai cũng lo lắng. Vậy nên tôi cố gắng dành thời gian hỏi han, chăm sóc ông bà nhiều hơn mỗi ngày.”

Những hoạt động tưởng chừng như đơn giản dần trở nên khó nhọc hơn với cha mẹ lớn tuổi

Những dấu hiệu như dễ mệt mỏi, chán ăn, hay thường xuyên ốm vặt những thay đổi do quá trình lão hóa tự nhiên ở người lớn tuổi, đặc biệt liên quan đến sức khỏe khối cơ và hệ miễn dịch. Nghiên cứu khoa học cho thấy, càng lớn tuổi, chức năng miễn dịch ngày càng suy yếu, người lớn tuổi có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn có thể gấp tới 11 lần. Từ 40 - 80 tuổi, người lớn có thể mất tới 40% khối cơ, làm tăng gần 10 lần nguy cơ té ngã, có thể dẫn đến gãy xương.

Để giúp người lớn tuổi duy trì chất lượng cuộc sống, việc bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cần được chăm chút. Bên cạnh đó là vận động vừa sức và giữ tinh thần lạc quan.

Dinh dưỡng khoa học – yếu tố trụ cột cho sức khỏe vững vàng

Dù mâm cơm ngày Tết phong phú, nhưng ở tuổi xế chiều, người lớn tuổi thường gặp tình trạng ăn uống kém ngon miệng do khẩu vị thay đổi. Theo các nghiên cứu, tình trạng này ở người lớn tuổi có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng, sụt cân, có thể dẫn đến suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ té ngã và giảm chất lượng cuộc sống.

Xây dựng và bổ sung chế độ dinh dưỡng để giúp cha mẹ vui khỏe tận hưởng phút giây sum vầy.

Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối trở nên cần thiết để giúp cha mẹ duy trì sức khỏe. Theo khuyến nghị dinh dưỡng từ Bộ Y Tế, bữa ăn của người cao tuổi cần cân đối và đa dạng, với lượng tinh bột vừa phải, giảm dầu mỡ, chú trọng protein chất lượng cao, kết hợp nhiều rau xanh và trái cây.

Nhiều gia đình, như trường hợp của chị Mai Anh, nhận ra rằng việc chăm sóc sức khỏe cha mẹ không chỉ là “ăn uống đủ bữa”, mà cần giải pháp dinh dưỡng khoa học phù hợp hơn với thể trạng người lớn tuổi.

Với chị Thu Hà, những bữa cơm đoàn viên ngày Tết cha mẹ thường xuyên gặp phải tình trạng chán ăn do thay đổi khẩu vị khi lớn tuổi, nên chị chủ động tìm hiểu các giải pháp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho người lớn tuổi để cha mẹ duy trì sức khỏe.

Đồng hành cùng những người con để chăm sóc sức khỏe bậc sinh thành, đón năm mới thêm khởi sắc, Ensure Gold từ Abbott là món quà ý nghĩa để gửi trao yêu thương đến cha mẹ. Ensure Gold cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, công thức có HMB hỗ trợ tăng cường sức khỏe khối cơ, YBG hỗ trợ tăng cường miễn dịch và 39 dưỡng chất cần thiết hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể.

Ensure Gold được nhiều gia đình lựa chọn để chăm sóc sức khỏe người thân yêu

Những người con trưởng thành nhận ra rằng, việc chăm sóc sức khỏe cha mẹ thông qua dinh dưỡng và vận động hợp lý là cần thiết, để cha mẹ có thể giữ được sức khỏe ổn định lâu dài, tiếp thêm động lực để những người con chúng ta hướng đến một năm mới khởi sắc. Năm mới sắp đến, khi tìm kiếm món quà ý nghĩa trên hành trang về nhà, một món quà chúc sức khỏe dinh dưỡng đầy đủ, cân đối cho cha mẹ chính là lời chúc thiết thực của mỗi người con để giữ gìn điểm tựa yêu thương của cả gia đình.