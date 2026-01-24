Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiết lộ cách giúp vết thương trên mặt không để lại sẹo

.

 Sự khác biệt giữa quá trình lành vết thương ở da mặt và các nơi khác đã đưa các nhà khoa học Mỹ đến một khám phá độc đáo.

Một nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Stanford (Mỹ) đã tìm ra cách để các vết thương ở những bộ phận khác nhau trên cơ thể có thể lành tốt như các vết thương ở mặt, đồng thời hứa hẹn tối ưu hóa về mặt thẩm mỹ đối với các vết thương ở mặt.

Khám phá mới của Mỹ hứa hẹn tạo ra các phương pháp giúp lành vết thương với tính thẩm mỹ cao nhất - Minh họa AI: Thu Anh
Khám phá mới của Mỹ hứa hẹn tạo ra các phương pháp giúp lành vết thương với tính thẩm mỹ cao nhất - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News Medical, các bác sĩ từ lâu đã chỉ ra rằng vết thương trên mặt thường để lại ít sẹo hơn sau khi lành so với vết thương ở những bộ phận khác.

Hiện tượng này có ý nghĩa về mặt tiến hóa: Ở các bộ phận khác, quá trình lành thương nhanh chóng phải được ưu tiên để ngăn ngừa tử vong do mất máu, nhiễm trùng hoặc suy giảm khả năng vận động; trong khi quá trình lành thương trên mặt còn đòi hỏi da phải duy trì khả năng hoạt động tốt.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Cell, nhóm nghiên cứu Mỹ khám phá ra rằng sự khác biệt xuất phát từ nguồn gốc tế bào ở các khu vực này.

Da vùng mặt và da đầu có nguồn gốc từ một loại tế bào đặc biệt khi chúng ta mới chỉ là một phôi thai, gọi là "tế bào mào thần kinh". Ngoài ra, các nguyên bào sợi ở mặt có khả năng tái tạo thay vì chỉ "vá" vết thương bằng mô sẹo cứng như các vùng khác trên cơ thể.

Bên cạnh đó, một protein tên ROBO2 đã giữ cho các tế bào ở mặt luôn ở trạng thái giống tế bào gốc, giúp tái tạo da mịn màng.

Trái lại, một protein khác tên EP300 hoạt động mạnh ở các vùng cơ thể khác như lưng, bụng... kích thích DNA giải phóng nhiều collagen, giúp lành thương nhanh nhưng cũng tạo sẹo rõ ràng hơn.

Nhưng protein ROBO2 ở mặt có khả năng ức chế EP300.

Dựa trên phát hiện này, các tác giả tiến hành thí nghiệm trên chuột: Khi tiêm các nguyên bào sợi đã được biến đổi giống tế bào mặt vào vết thương ở lưng chuột, vết thương lành lại rất đẹp, ít sẹo, ngay cả khi số tế bào này chỉ chiếm 10-15%.

Đặc biệt hơn, phương pháp này tỏ ra hữu ích với cả các loại sẹo bên trong cơ thể. Điều này rất quan trọng, bởi theo một ước tính tại Mỹ, 45% ca tử vong có liên quan đến xơ hóa (sẹo nội tạng) ở phổi, gan hoặc tim.

Khám phá này không chỉ hứa hẹn đem lại một biện pháp giúp vết thương cơ thể lành tốt như ở mặt, mà còn hứa hẹn tối ưu hóa việc lành thương ở mặt, tiệm cận mức độ "không dấu vết".

nld.com.vn
