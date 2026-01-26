Đại úy Công an xã đưa pháp luật lên Facebook bằng những clip rất 'đời'

TPO - Không hội trường, không băng rôn, khẩu hiệu, những clip ngắn do Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa – Phó Trưởng Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An, đăng tải trên trang Facebook cá nhân vẫn đang âm thầm lan tỏa thông điệp pháp luật theo một cách rất riêng: gần gũi, mộc mạc.

Hiệu ứng lan tỏa

Trong dòng chảy sôi động của mạng xã hội, nơi mỗi ngày trôi qua có hàng nghìn thông tin được chia sẻ, không dễ để một nội dung về pháp luật khiến người xem dừng lại, đọc kỹ và suy ngẫm. Thế nhưng, những clip pháp luật ngắn được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa – Phó Trưởng Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An, lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân.

Những clip pháp luật được Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đăng tải trên Facebook cá nhân nhận được lượng tương tác lớn.

Không hội trường, không loa đài, không bài phát biểu dài dòng, Đại úy Nghĩa chọn cách cầm điện thoại ghi lại chính những gì diễn ra trong quá trình công tác hằng ngày: một buổi tuần tra trên tuyến đường liên xã, một lần nhắc nhở người dân dừng, đỗ xe chưa đúng quy định, hay cuộc trao đổi ngắn với phụ huynh và học sinh trước cổng trường. Những clip ấy sau đó được đăng tải lên Facebook cá nhân, kèm theo vài dòng chia sẻ ngắn gọn, thẳng thắn nhưng rất “đời”.

Với Đại úy Nghĩa, Facebook không đơn thuần là mạng xã hội giải trí, mà dần trở thành một “cuốn sổ công tác” mở rộng – nơi anh ghi lại những lát cắt đời thường của công việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời truyền tải các quy định pháp luật đến người dân một cách tự nhiên, không gượng ép. “Người dân bây giờ ai cũng dùng mạng xã hội. Mình tuyên truyền ở đó thì bà con dễ xem, dễ hiểu hơn”, Đại úy Nghĩa chia sẻ.

Clip tuyên truyền pháp luật của Đại úy Nghĩa nhận được hơn 84 nghìn lượt thích.

Một trong những clip thu hút sự chú ý lớn được Đại úy Nghĩa đăng tải vào sáng 21/1. Nội dung clip ghi lại cảnh tổ công tác Công an xã Tân An phát hiện nhóm học sinh dừng, đỗ xe máy điện không đúng quy định trước khu vực Trường THCS Tân An và Trường THPT Tân Kỳ 3. Không quát nạt, không xử lý cứng nhắc, tổ công tác đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường trực tiếp trao đổi, nhắc nhở các em ngay tại khu vực để xe. Những nguy cơ mất an toàn giao thông được phân tích nhẹ nhàng, rõ ràng, gắn với các tình huống rất gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Những hình ảnh chân thực, không dàn dựng ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hơn 33 nghìn lượt thích, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người xem nhận xét đây là cách tuyên truyền “rất đời”, dễ tiếp nhận và không tạo cảm giác nặng nề.

Với Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, mục tiêu lớn nhất của mỗi clip không phải là xử phạt hay tạo sự chú ý, mà là phòng ngừa vi phạm.

Trước đó, Công an xã Tân An đã triển khai mô hình “Theo dấu chân em đến trường”, nhấn mạnh sự phối hợp giữa gia đình – nhà trường – lực lượng Công an nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh. Đây là mô hình “Dân vận khéo” của Công an xã Tân An do chính Đại úy Nghĩa đề xuất và trực tiếp triển khai. Thông qua mô hình, lực lượng Công an xã thường xuyên nắm bắt tình hình học sinh trên địa bàn, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về an toàn giao thông, bạo lực học đường,…

Pháp luật đi vào đời sống từ những điều giản dị

Ý tưởng sử dụng Facebook để tuyên truyền pháp luật của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa bắt đầu rất giản dị. Qua quá trình công tác thực tiễn, anh nhận thấy việc người dân tiếp cận và hiểu đúng các quy định pháp luật còn nhiều hạn chế. Không ít trường hợp vi phạm nhưng bản thân người dân lại không ý thức được hành vi của mình là sai. Đại úy Nghĩa xác định: “Muốn giữ vững an ninh trật tự thì phải gần dân, hiểu dân và tuyên truyền sao cho dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Mạng xã hội, vì thế, trở thành một kênh phù hợp”.

Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa - Phó trưởng Công an xã Tân An.

Trong bối cảnh công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ, theo Đại úy Nghĩa, người dân ngày càng quan tâm đến sự công khai, minh bạch, nhất là trong hoạt động của lực lượng chức năng. Việc tuyên truyền pháp luật thông qua những tình huống thực tế, được ghi lại rõ ràng, trực diện vừa giúp người dân dễ hiểu, vừa tạo sự đồng thuận. “Người dân không thích mình nói theo kiểu giáo điều, mà thích được gợi mở để tự nhận ra lỗi và tự điều chỉnh”, Đại úy Nghĩa chia sẻ.

Mặc dù mới triển khai cách làm này mới gần hai tháng, song hiệu quả mang lại vượt xa mong đợi. Bản thân chàng Đại úy Công an cũng không ngờ những clip do mình quay và đăng tải lại nhận được lượng tương tác lớn như vậy. “Ban đầu tôi chỉ nghĩ quay để làm tư liệu, chứng minh đã tuyên truyền rồi. Nếu sau này tái phạm thì mới xử lý. Không ngờ bà con quan tâm, chia sẻ nhiều đến thế”, Đại úy Nghĩa nói.

Với Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, mục tiêu lớn nhất của mỗi clip không phải là xử phạt hay tạo sự chú ý, mà là phòng ngừa vi phạm. “Khi người dân hiểu mình vi phạm điều gì, hành vi đó nguy hiểm ra sao thì họ sẽ tự điều chỉnh. Khi có sự đồng thuận của Nhân dân, công việc của Công an xã sẽ nhẹ hơn rất nhiều mà hiệu quả lại bền vững”, anh chia sẻ.

Đại úy Nghĩa trao quà cho người dân vùng lũ.

Lãnh đạo UBND xã Tân An đánh giá cao hiệu quả từ cách làm này. “Việc cán bộ Công an cơ sở chủ động sử dụng mạng xã hội để phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, số vụ vi phạm giảm rõ rệt”, ông Nguyễn Viết Đức, Chủ tịch UBND xã Tân An chia sẻ.

Từ những câu chuyện nhỏ, những hình ảnh đời thường, cách làm của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đang góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Đó không chỉ là câu chuyện của một trang Facebook cá nhân, mà còn là minh chứng cho thấy: khi người cán bộ biết chọn cách tiếp cận phù hợp, công tác tuyên truyền pháp luật sẽ trở nên nhẹ nhàng, gần gũi và đi vào cuộc sống một cách tự nhiên nhất.