Công an xã ‘bắt trend’, trang tuyên truyền pháp luật bùng nổ tương tác

TPO - Với cách truyền tải thông tin ngắn gọn, hài hước, “bắt trend” (xu hướng) chuẩn phong cách Gen Z nhưng vẫn đúng quy chuẩn pháp luật, mỗi bài đăng của trang đều nhận về hàng chục nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Những bài đăng “triệu like” của công an xã

Dạo một vòng Fanpage Công an xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) không khó để bắt gặp những bình luận dí dỏm nhưng đầy thiện cảm: “Xem cái tút xong muốn chuyển khẩu tới xã này luôn quá”, “Trang này nói hay mà lại hay nói đúng. Triệu like”. “Khẩu hiệu ngắn gọn, súc tích. 10 điểm cho công an xã”,…

Những lời khen ấy xuất phát từ cách làm mới mẻ của Công an xã Diễn Châu: Tuyên truyền pháp luật bằng phong cách trẻ trung, ngắn gọn, hài hước nhưng chuẩn mực, thay vì trích điều luật khô khan như trước.

Một status của Công an xã Diễn Châu thu hút hơn 20.000 lượt cảm xúc, hàng trăm lượt tương tác, chia sẻ.

Thiếu tá Hoàng Thanh Hải - Trưởng Công an xã Diễn Châu cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã xây dựng chiến lược tuyên truyền pháp luật đa dạng, linh hoạt, phù hợp với mọi nhóm đối tượng. Bên cạnh các hình thức truyền thống như tuyên truyền tại cơ quan, trường học, họp dân, loa phát thanh, pano, tờ rơi…, Công an xã đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ số.

“Chúng tôi coi Facebook, Zalo là kênh truyền tải thông tin pháp luật nhanh chóng và hiệu quả. Nội dung tuyên truyền được số hóa bằng clip ngắn, bài viết súc tích, dễ hiểu theo phương châm ngắn - đúng - dễ nhớ - dễ làm theo”, Thiếu tá Hải nói.

Nhờ vậy, các bài đăng của công an xã không chỉ được người dân đọc, mà còn chia sẻ mạnh mẽ về trang cá nhân, lan tỏa thông điệp cảnh giác với tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng. Nhiều người dân sau khi đọc thông tin trên Fanpage đã chủ động inbox gửi tin báo, phản ánh vi phạm trật tự tại địa phương.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tổ quản trị trang Fanpage Công an xã Diễn Châu chịu trách nhiệm về biên soạn nội dung tuyên truyền pháp luật đến người dân.

“Có nhiều vụ việc, người dân phát hiện dấu hiệu lạ là nhắn tin ngay cho trang Fanpage. Điều này giúp chúng tôi xử lý nhanh, kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, Trưởng Công an xã chia sẻ.

Ứng dụng AI, mở 8 chuyên mục

Theo thống kê của Công an xã Diễn Châu, từ khi Fanpage đi vào hoạt động, cùng với tăng cường tuần tra, số vụ việc vi phạm an ninh trật tự tại xã giảm rõ rệt. Tính đến hết tháng 11, sau 5 tháng hoạt động, trang Fanpage Công an xã Diễn Châu có gần 27.000 lượt thích và đăng ký theo dõi với hơn 12 triệu lượt xem, tương tác. Đây là con số khá ấn tượng đối với một trang Fanpage công an cấp xã tại Nghệ An.

Thiếu tá Hoàng Thanh Hải - Trưởng Công an xã Diễn Châu (áo kẻ) làm việc với nhóm học sinh "chưa ngoan" được người dân phản ánh qua trang Fanpage công an xã.

Có những status tuyên truyền đạt 20.000 lượt cảm xúc cùng hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, trong đó có những người nổi tiếng chia sẻ lên trang cá nhân, tạo thành “trend” thu hút người dùng mạng xã hội, trong đó có giới trẻ.

Không dừng lại ở những kết quả đạt được, Công an xã Diễn Châu đang tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Tổ quản trị Fanpage đang nghiên cứu ứng dụng AI và công cụ đồ họa để nâng cao chất lượng hình ảnh, sản xuất thêm nhiều clip tình huống pháp luật dễ hiểu. Xây dựng 8 chuyên mục tuyên truyền cố định, đăng tải theo khung giờ để tạo thói quen theo dõi cho người dân.

Một học sinh có hành vi điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi được Công an xã Diễn Châu mời lên trụ sở đọc sách, viết bài cảm nhận.

“Tuyên truyền trên không gian mạng là nhiệm vụ lâu dài. Chúng tôi muốn Fanpage không chỉ là nơi phát đi thông tin pháp luật, mà còn là cầu nối gần gũi, thân thiện giữa công an và nhân dân”, Thiếu tá Hải khẳng định.

Bài đăng của Công an phường Vinh Phú nhận được nhiều lượt tương tác

Thời gian gần đây, nhiều Fanpage công an cấp xã ở Nghệ An đồng loạt “bắt trend” tuyên truyền pháp luật theo phong cách trẻ trung, dí dỏm nhưng vẫn bảo đảm đúng chuẩn mực. Nhờ cách truyền đạt gần gũi, mỗi bài đăng đều thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Điển hình như Công an phường Vinh Phú, Công an xã Đức Châu… đã biến những thông điệp pháp luật khô khan thành nội dung hài hước mà sâu sắc, tạo thiện cảm và sự ủng hộ rộng rãi từ người dân.