Xã hội

Google News

Huế quyết tâm 100% xã, phường sạch ma túy, không 'khoán trắng' cho công an

Ngọc Văn
TPO - Theo kế hoạch của UBND TP Huế về xây dựng 'xã, phường không ma túy' giai đoạn 2025 – 2030, mục tiêu đặt ra năm 2025 đạt 30% và đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy. Đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, không 'khoán trắng' cho công an.

Sáng 7/9, thông tin từ UBND TP Huế cho biết vừa ban hành kế hoạch xây dựng 'xã, phường không ma túy' giai đoạn 2025 – 2030, đặt mục tiêu năm 2025 đạt 30% và đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy.

Lượng lớn ma túy﻿ bị công an thu giữ trong một vụ án tại Huế.

Theo kế hoạch, tiêu chí 'xã, phường không ma túy' gồm: không có người nghiện hoặc sử dụng trái phép chất ma túy đang cư trú (trừ trường hợp đang điều trị, cai nghiện, quản lý sau cai); không có người vi phạm pháp luật hay đối tượng truy nã về ma túy lẩn trốn; không có điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy.

Lộ trình cụ thể được UBND TP Huế đặt ra trong năm 2025 đạt 12/40 xã, phường; năm 2026 đạt 18/40; năm 2027 đạt 24/40; năm 2028 đạt 30/40; năm 2029 đạt 36/40; và năm 2030 hoàn thành 40/40 xã, phường.

UBND TP Huế yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và địa phương coi đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, không 'khoán trắng' cho công an. Cán bộ phụ trách sẽ bị xử lý kỷ luật nếu để tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, kéo dài.

Các xã, phường đạt chỉ tiêu sớm và duy trì bền vững sẽ được biểu dương, trong khi những địa phương chậm tiến độ, thời hạn thực hiện theo kế hoạch sẽ bị xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

