Pháp luật

Google News

Bộ đội Biên phòng TPHCM phá 2 vụ án ma túy trong dịp lễ 2/9

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) đã đấu tranh, triệt phá thành công 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 1/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9), lực lượng chức năng đã đấu tranh, triệt phá thành công 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 80 gram ma túy tổng hợp dạng đá, 3 điện thoại di động, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng 4,7 triệu đồng tiền mặt.

Đây được xem là kết quả nổi bật của BĐBP TPHCM trong cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, lúc 17h10 ngày 28/8, tại hẻm 249, đường 27/4, xã Hồ Tràm, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Thuận phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang Nguyễn Thị Ngọc Thành (SN 1973, quê Hà Nội, tạm trú tại xã Hồ Tràm) đang tàng trữ một gói ma túy đá khoảng 5 gram cùng 2 điện thoại di động.

mt-02.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thành và tang vật vụ án bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ ngày 28/8

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 gói ma túy đá nặng khoảng 15 gram và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiếp đó, lúc 18h30 ngày 29/8, tại một phòng trọ trên đường Bùi Thiện Ngộ, phường Rạch Dừa, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với BĐBP TPHCM và Công an phường Rạch Dừa bắt quả tang Phạm Văn Long (SN 1985, trú tại địa chỉ trên) đang tàng trữ 60 gram ma túy đá, 1 điện thoại di động và 4,7 triệu đồng.

mt-01.jpg
Đối tượng Phạm Văn Long cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Long khai nhận số ma túy này được cất giữ để sử dụng cá nhân.

Hiện các vụ việc đang được BĐBP TPHCM phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#Bộ đội Biên phòng #TPHCM #Ma tuý #Công an #Hồ tràm #Đối tượng #Bắt tạm giam

