Tiêu hủy hơn 7.000 hộp thuốc không rõ nguồn gốc

TPO - Ngành chức năng ở Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy 7.175 hộp thuốc chữa bệnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 6/12, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật trong vụ vi phạm hành chính về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 22/9, tại tổ dân phố Thuận Hồng, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra ô tô BKS 29K-11.xxx do Mai Văn Thắng (SN 1998, trú xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển.

Số hàng hóa ngành chức năng thu giữ.

Tiêu hủy toàn bộ số lượng thuốc không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 7.175 hộp thuốc chữa bệnh các loại.

Toàn bộ số thuốc không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Theo ước tính ban đầu, lô hàng có giá trị lên tới hàng tỉ đồng, trong đó có nhiều loại thuốc đặc trị.

Hiện toàn bộ số thuốc trên đã được tiêu huỷ theo quy định.