Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tiêu hủy hơn 7.000 hộp thuốc không rõ nguồn gốc

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngành chức năng ở Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy 7.175 hộp thuốc chữa bệnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 6/12, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật trong vụ vi phạm hành chính về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 22/9, tại tổ dân phố Thuận Hồng, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra ô tô BKS 29K-11.xxx do Mai Văn Thắng (SN 1998, trú xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển.

img-8494.jpg
Số hàng hóa ngành chức năng thu giữ.
img-8493.jpg
Tiêu hủy toàn bộ số lượng thuốc không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 7.175 hộp thuốc chữa bệnh các loại.

Toàn bộ số thuốc không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Theo ước tính ban đầu, lô hàng có giá trị lên tới hàng tỉ đồng, trong đó có nhiều loại thuốc đặc trị.

Hiện toàn bộ số thuốc trên đã được tiêu huỷ theo quy định.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Thuốc #thuốc không nguồn gốc #thu giữ hơn 7.000 hộp thuốc chữa bệnh #Tiêu huỷ

Xem thêm

Cùng chuyên mục