Bộ Công an đề xuất công an cấp xã phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

TPO - Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Công an nhân dân. Điểm mới đáng chú ý là dự thảo quy định rõ hơn trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của Công an cấp xã và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Theo dự thảo, Trưởng Công an cấp xã (hoặc người được ủy quyền) được phát ngôn, cung cấp cho báo chí về, chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; các quy định pháp luật liên quan; vụ việc ít nghiêm trọng thuộc thẩm quyền xác minh, xử lý; thông tin cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội; gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Trưởng Công an cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công an cấp tỉnh về thông tin đã cung cấp.

Ảnh minh hoạ.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, nếu không phải người có thẩm quyền phát ngôn thì chỉ được phép cung cấp thông tin cảnh báo về thủ đoạn phạm tội sau khi báo cáo và được lãnh đạo đơn vị đồng ý. Khi phát ngôn với tư cách cá nhân, chuyên gia hoặc nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ phải tuân thủ nguyên tắc, không giới thiệu chức vụ, đơn vị công tác; không mặc trang phục Công an khi ghi hình; không cung cấp tài liệu, văn bản đang soạn thảo chưa được phép công bố.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ nguyên tắc phát ngôn và cung cấp thông tin, phải đúng thẩm quyền, đúng chủ trương, bảo đảm bí mật Nhà nước, giữ vững yếu tố nghiệp vụ, chính trị. Các vụ án, vụ việc phức tạp liên quan nhiều đơn vị chỉ được cung cấp thông tin bởi cơ quan chủ trì điều tra, xử lý.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ nếu làm cộng tác viên cho cơ quan báo chí phải báo cáo và được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị, địa phương. Mọi hành vi cung cấp thông tin đều phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hiện Bộ Công an đang công khai dự thảo Thông tư để lấy ý kiến nhân dân trước khi ban hành chính thức.