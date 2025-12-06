Nghệ An: Hơn 600 hộ dân được hỗ trợ nhà ở từ Chương trình MTQG 1719

TPO - Tỉnh Nghệ An có 632 hộ dân khó khăn được hỗ trợ nhà ở theo Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719), Nghệ An đã được T.Ư phân bổ 25,2 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở cho 632 hộ dân khó khăn. Cùng với đó, ngân sách tỉnh bố trí thêm 3,3 tỷ đồng vốn đối ứng, góp phần bảo đảm nguồn lực triển khai kịp thời và đúng đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn vốn, tỉnh Nghệ An đã phân bổ cho 9 huyện (cũ) miền núi và vùng khó khăn là Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Tân Kỳ và Nghĩa Đàn. Các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức họp thôn bản công khai danh sách hộ thụ hưởng, bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện minh bạch, đúng tiêu chí của Chương trình MTQG 1719.

Đối tượng được thụ hưởng chủ yếu là các hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Nhiều hộ thuộc diện gia đình chính sách, người già neo đơn, người tàn tật... Tại các xã vùng cao Nghệ An, đa số nhà của bà con đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập vào mùa mưa lũ, trong khi điều kiện kinh tế hạn chế khiến họ không thể tự cải thiện chỗ ở.

Hơn 600 hộ dân ở Nghệ An được hỗ trợ nhà ở từ Chương trình MTQG 1719

Theo khung quy định của Chương trình MTQG 1719, mức hỗ trợ bình quân cho mỗi hộ từ 40-60 triệu đồng tùy theo điều kiện thực tế. Các địa phương linh hoạt vận dụng thêm ngày công của cộng đồng, vật liệu tại chỗ hoặc lồng ghép nguồn vốn khác để giúp người dân hoàn thành nhà đúng tiến độ, kiên cố và an toàn hơn.

Tại huyện Quỳ Châu (cũ), 63 hộ dân đã hoàn thành nhà mới. Những căn nhà sàn, nhà cấp 4 kiên cố thay thế cho mái tranh, vách nứa tạm bợ giúp bà con yên tâm hơn mỗi khi vào mùa mưa bão. Tương tự, ở Kỳ Sơn, chương trình đã hỗ trợ tích cực cho các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, một số hộ ở xã Huồi Tụ, Na Ngoi, Mường Típ, nay đã có nơi ở ổn định, góp phần tái thiết cuộc sống.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và tôn giáo tỉnh Nghệ An cho biết, việc hỗ trợ nhà ở không chỉ giải quyết nhu cầu thiết yếu mà còn là bước quan trọng trong chiến lược giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số. Khi chỗ ở được đảm bảo, người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định sinh kế và yên tâm lao động sản xuất. Đây cũng là mục tiêu cốt lõi mà Chương trình MTQG 1719 hướng tới, giúp đồng bào miền núi nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp dần khoảng cách phát triển với các vùng khác.

Chương trình hỗ trợ nhà ở theo Dự án 1, Chương trình MTQG 1719 không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Những ngôi nhà kiên cố mọc lên không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao, mở ra cơ hội để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.