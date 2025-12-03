Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Hiệu quả từ vốn vay của ngân hàng chính sách

Thu Hiền

Nguồn vốn vay ưu đãi từ Nghị định 28 của Chính phủ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, đã phát huy hiệu quả tích cực, mở ra cơ hội nâng cao đời sống cho người dân miền núi tỉnh Nghệ An.

Trên những bản làng xa xôi ở miền Tây Nghệ An, những nếp nhà mới khang trang, những vườn cây xanh mướt đang dần thay thế cho những mái nhà tranh xiêu vẹo và nương rẫy nhỏ lẻ. Niềm vui ấy không chỉ đến từ bàn tay lao động của người dân, mà còn từ nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định 28 của Chính phủ, triển khai qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Gia đình anh Lầu Bá Rê (trú xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An) trước đây sống dựa vào vài sào rẫy trồng ngô, thu nhập bấp bênh. Năm 2022, anh được vay vốn từ chương trình để phát triển chăn nuôi bò giống. “Nếu không có vốn vay, tôi không thể mua được đàn bò. Giờ đàn bò sinh sản thêm, gia đình có thêm thu nhập, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều”, anh Rê chia sẻ, ánh mắt lấp lánh niềm vui và hy vọng.

21.jpg
Cán bộ NHCSXH Nghệ An thăm mô hình nuôi bò từ nguồn vay vốn ưu đãi Nghị định 28

Không chỉ riêng gia đình anh Rê, nguồn vốn vay chính sách đã giúp hàng nghìn hộ dân Nghệ An vươn lên thoát nghèo. Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2025, T.Ư phân bổ cho Nghệ An 191,1 tỷ đồng vốn vay ưu đãi. Đến nay, ngân hàng đã giải ngân 152,7 tỷ đồng cho 3.029 hộ dân, trong đó: 1 hộ được hỗ trợ đất ở, 1.949 hộ được hỗ trợ nhà ở với tổng số tiền 77,6 tỷ đồng, 1.079 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề với 75,1 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2022, NHCSXH tỉnh Nghệ An giải ngân 38,1 tỷ đồng cho 696 hộ; năm 2023, giải ngân 106,6 tỷ đồng cho 2.168 hộ; và trong năm 2025, giải ngân 8 tỷ đồng cho 165 hộ. Công tác thu hồi nợ cũng được thực hiện chặt chẽ, doanh số thu nợ giai đoạn 2022 -2025 đạt 13,1 tỷ đồng, dư nợ hiện còn 139,6 tỷ đồng của 2.877 hộ.

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Nghệ An cho biết, các phòng giao dịch luôn phối hợp với chính quyền địa phương để rà soát, xác định đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời tổ chức tập huấn, niêm yết công khai chính sách và họp giao ban hàng tháng để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm vốn vay đến đúng người, đúng mục tiêu.

“Nhờ vốn vay, người dân có thể tự tin phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống. Đây thực sự là bàn đạp quan trọng giúp đồng bào miền núi Nghệ An vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Hờ Bá Chá, Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn cho hay.

Ở những bản làng xa xôi, nguồn vốn vay ưu đãi từ Nghị định 28 của Chính phủ đang thắp sáng niềm hy vọng, giúp người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An an cư, lập nghiệp và vững tin vào tương lai tươi sáng.

Thu Hiền
#ngân hàng chính sách #vốn vay ưu đãi #Nghệ An #phát triển kinh tế #thoát nghèo #Nghị định 28

