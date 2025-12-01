Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dân bản đổi thay nhờ nguồn vốn vay ưu đãi

Ngọc Tú

Nguồn vốn vay từ Nghị định 28 của Chính phủ để thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã phát huy hiệu quả tích cực, mở ra cơ hội nâng cao đời sống cho người dân vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An.

Những năm qua, nguồn vốn vay từ Nghị định 28/2022 của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 - 2030 (giai đoạn I từ năm 2021 - 2025) đã trở thành động lực quan trọng, mở ra cơ hội mới cho hàng nghìn hộ dân vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An. Đồng vốn ưu đãi với lãi suất thấp không chỉ giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống, mà còn tạo đà để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

tp-1moi.jpg
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, cuộc sống người dân miền núi Nghệ An từng bước đổi thay.

Hàng nghìn hộ dân được hưởng lợi

Từ khi Nghị định được ban hành, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo) tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị thực hiện. Công tác tuyên truyền, rà soát, xác định nhu cầu vốn được triển khai đồng bộ tại tất cả địa phương. Bên cạnh đó là tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình rà soát, phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ. Đảm bảo quy trình thực hiện được xuyên suốt, đúng người, đúng đối tượng, đúng quy định, minh bạch.

Theo đó, đối tượng vay vốn ưu đãi của chương trình là hộ nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Người dân được vay vốn để trang trải chi phí mua đất ở, chi phí xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Theo quy định, mức vay tối đa đối với đất ở không quá 50 triệu đồng, nhà ở không quá 40 triệu đồng với mức lãi suất ưu đãi chỉ 3%/năm.

nguyen-duc-hai-pho-tong-giam-doc-ngan-hang-csxh-viet-nam-kiem-tra-thuc-te-chuong-trinh-cho-vay-lam-nha-o-tai-huyen-quy-hop.jpg
Ông Nguyễn Đức Hải - Phó tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam kiểm tra thực tế chương trình cho vay hộ DTTS và miền núi Nghị định 28 tại nhà người dân ở xã Quỳ Hợp (Nghệ An). (Ảnh: Thu Hằng).

Thực hiện theo chủ trương này, nhiều địa phương trên địa bàn đã khẩn trương rà soát, đánh giá, phân loại đối tượng để triển khai kịp tiến độ. Nguồn vốn vay ưu đãi thực sự đã trở thành “phao cứu sinh” cho những gia đình đang cần nhà ở cấp bách, đồng thời mở ra cơ hội để họ ổn định cuộc sống, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022 - 2025, T.Ư phân bổ cho tỉnh Nghệ An 191,1 tỷ đồng vốn vay ưu đãi theo Nghị định 28. Đến nay, ngân hàng đã giải ngân 152,7 tỷ đồng cho 3.029 hộ dân. Trong đó hỗ trợ đất ở 1 hộ với số tiền 50 triệu đồng; Hỗ trợ nhà ở 1.949 hộ với số tiền 77,6 tỷ đồng; Chuyển đổi nghề cho 1.079 hộ với số tiền 75,1 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2022, NHCSXH tỉnh Nghệ An đã giải ngân 38,1 tỷ đồng cho 696 hộ hưởng thụ. Trong đó, 1 hộ được hỗ trợ đất ở, 321 hộ được hỗ trợ nhà ở với số tiền 12,4 tỷ đồng, 383 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề với số tiền 25,5 tỷ đồng. Năm 2023, ngân hàng đã giải ngân 106,6 tỷ đồng cho 2.168 hộ dân. Trong đó 1.496 hộ được hỗ trợ nhà ở với số tiền 59,4 tỷ đồng, 672 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề với số tiền 47,1 tỷ đồng. Năm 2025, ngân hàng đã giải ngân 8 tỷ đồng cho 165 hộ. Trong đó 141 hộ dân được hỗ trợ nhà ở với số tiền 5,6 tỷ đồng. 24 hộ dân được hỗ trợ chuyển đổi nghề với số tiền 2,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác thu hồi nợ đạt kết quả tốt, doanh số thu nợ giai đoạn 2022 - 2025 đạt 13,1 tỷ đồng. Tính đến 31/10/2025, dư nợ hiện còn 139,6 tỷ đồng của 2.877 hộ.

Triển khai đồng bộ, đúng đối tượng

Hiệu quả của chương trình được tạo nên từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ cấp tỉnh đến cơ sở. Trong đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở ban, ngành, các địa phương, phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28 trên địa bàn. Công tác rà soát, tổng hợp, ban hành danh sách đối tượng thụ hưởng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

nho-nguon-von-vay-tu-chuong-trinh-vay-theo-nghi-dinh-28-da-giup-hang-ngan-ho-ngheo-tren-dia-ban-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-xay-dung-duoc-nha-cua-khang-trang.jpg
Nhờ nguồn vốn vay từ chương trình, nhiều hộ dân ở vùng sâu vùng xa tỉnh Nghệ An xây dựng được nhà cửa khang trang. (Ảnh: Thu Hằng).

Trên cơ sở đó, ngân hàng CSXH tỉnh tham mưu phân giao nguồn vốn đúng quy trình; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo công tác bình xét cho vay minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, bước đầu phát huy tốt hiệu quả đồng vốn.

Với những ưu đãi vượt trội về lãi suất và thời hạn, vốn vay được giải ngân với thủ tục đơn giản, nhanh chóng đã góp phần quan trọng giúp cho các hộ dân, vùng đồng bào DTTS sớm có nhà, có đất. Hàng nghìn căn nhà kiên cố đã được dựng lên ở các xã miền núi Nghệ An. Nhiều hộ dân sau khi có chỗ ở ổn định đã mạnh dạn vay vốn chuyển đổi nghề, mở mô hình chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ… tạo thu nhập ổn định. Qua đó gián tiếp góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ổn định an ninh biên giới, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Nguồn vốn tín dụng chính sách theo Nghị định 28 thực sự đã trở thành “cơ hội vàng” cho đồng bào vùng cao Nghệ An. Đây là “bàn đạp” quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025), góp phần đưa các bản làng ngày càng đổi thay, khởi sắc.

“Các phòng giao dịch chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để rà soát, xác định đúng đối tượng thụ hưởng và triển khai kịp thời các thủ tục cho vay theo Nghị định 28. Chi nhánh cũng thường xuyên tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, niêm yết công khai chính sách tại các điểm giao dịch và duy trì họp giao ban hàng tháng để tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc giải ngân, bảo đảm chính sách tín dụng ưu đãi được thực hiện hiệu quả và đúng mục tiêu”, lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An nói.

Ngọc Tú
