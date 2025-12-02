Niềm vui trong những ngôi nhà mới ở miền biên viễn

Nhờ nguồn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719), những mái nhà tạm chắp vá đã được thay bằng những căn nhà kiên cố, mở ra niềm tin và động lực để bà con yên tâm lao động, bám đất, bám bản, cùng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Dựng nhà, dựng cả niềm tin

Sáng sớm ở bản Chăm Puông (xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An), sương mù còn phủ trắng những sườn núi. Ngay trước hiên nhà vừa hoàn thiện, anh Ngân Văn Tuệ (SN 1994) vuốt nhẹ tấm vách gỗ mới còn thơm mùi rừng. “Nhiều năm rồi mới có một mùa mưa không phải lo nhà đổ, gió lùa”, anh Tuệ cười hiền.

Nụ cười của người đàn ông dân tộc Khơ Mú ấy, giản dị mà ấm áp. Sau bao mùa đông run rẩy trong căn nhà xuống cấp, sau bao lần thức trắng vì tiếng gió đập mạnh vào vách, giờ gia đình anh đã có chốn nương thân vững chãi.

Căn nhà mới của anh Ngân Văn Tuệ được dựng lên nhờ nguồn hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719.

Căn nhà mới của gia đình anh được dựng lên từ nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719). Từ khoản hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng sự góp sức của người thân, bạn bè, sự góp công của bà con trong bản, ngôi nhà mới đã thành hình, vững chãi ở miền biên viễn.

“Tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Nhờ chính sách hỗ trợ này, gia đình tôi mới có được một căn nhà kiên cố, không còn lo lắng mỗi khi mưa gió. Căn nhà mới đã giúp chúng tôi ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn để vươn lên thoát nghèo. Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để gia đình tôi tiếp tục phấn đấu trong tương lai”, anh Tuệ chia sẻ.

Khi Chương trình MTQG 1719 được triển khai, Lượng Minh là một trong những xã đầu tiên có hộ dân được thụ hưởng. Năm 2025, xã có 5 hộ nghèo được phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây nhà, mỗi hộ 50 triệu đồng. Trong đó, 40 triệu đồng từ ngân sách Trung ương, 4 triệu đồng đối ứng từ ngân sách tỉnh, 6 triệu đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hỗ trợ. Nguồn lực ấy tuy không lớn nhưng lại kịp thời, mở ra hướng đi mới cho nhiều gia đình ở miền biên viễn.

Ông Lô Văn Huy, Bí thư Chi bộ bản Chăm Puông, nhớ như in ngày những cán bộ xã đến khảo sát từng hộ, ghi chép từng chi tiết về hiện trạng nhà ở. “Khi xã thông báo có hộ được hỗ trợ, bà con mừng lắm. Cả bản coi việc dựng nhà cho nhau là trách nhiệm chung, ai cũng mong hộ nghèo có nhà kiên cố để yên tâm bám bản” ông nói.

﻿ Nhờ sự vào cuộc của nhiều lực lượng, những căn nhà tranh vách nứa dần được thay thế bằng những căn nhà mới vững chãi hơn.

Để có một căn nhà hoàn chỉnh, ngoài số tiền hỗ trợ, gia đình phải huy động thêm sức người, sức của. Người góp gỗ, người góp tre, góp công. Những ngày dựng nhà, bản làng như bước vào hội lớn. Từ sáng sớm, tiếng cưa gỗ, tiếng đóng cột, tiếng cười nói rộn ràng khắp triền núi.

Ông Huy nói rằng: “Ở đây, giúp nhau dựng nhà là nghĩa tình từ đời ông cha. Không ai để ai làm một mình”. Và nhờ thế, những căn nhà mới chỉ sau hơn một tuần đã đứng vững trên nền đất bằng phẳng. Ngày khánh thành nhà, bà con trong bản mang đến những món quà nhỏ như bó rau rừng, cân gạo,… Tất cả đều gom góp từ tấm lòng.

An cư, lạc nghiệp

Cách trung tâm xã Lượng Minh hơn 100 km, Mường Lống cũng trở thành “điểm sáng” trong hành trình hiện thực hóa Chương trình MTQG 1719. Nơi đây, 7 hộ dân khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ xây mới. Gia đình anh Lỳ Nhìa Hờ (trú bản Tham Lực) là một trong số đó. Ngôi nhà cũ của anh dựng từ năm 2005, tường gỗ đã mục, mái tôn thủng lỗ chỗ. “Mỗi khi trời mưa, nước chảy thành dòng trong nhà, chỗ nào cũng phải đặt chậu hứng. Sợ nhất là hôm gió lớn, cả nhà chỉ biết ngồi co ro nép vào một góc tối, cầu mong mái tôn đừng bị cuốn đi”, anh Hờ kể.

Cái nghèo đeo bám khiến giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố cứ mãi xa xôi. Thế nhưng, mọi thứ đổi khác từ khi Chương trình MTQG 1719 đến với gia đình. Nhận được khoản hỗ trợ, anh Hờ vừa mừng vừa lo. Mừng vì cơ hội “an cư” đã tới; lo vì số tiền để dựng một căn nhà mới lớn hơn nhiều khả năng của gia đình. Nhưng bà con trong bản không để anh đơn độc. Người góp công, người cho mượn xe chở vật liệu, bạn bè người thân cho vay thêm chút vốn.

Trên nền đất cũ, căn nhà mới dần hiện ra giữa tiếng cười nói rộn ràng. “Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình tôi đã có ngôi nhà mơ ước, kín trên, bền dưới, không lo mỗi khi mưa gió. Từ nay, chúng tôi yên tâm làm ăn, sinh sống và chăm lo việc học hành cho các con”, anh Hờ tâm sự.

Nhờ Chương trình MTQG 1719, đời sống bà con miền núi Nghệ An thay đổi rõ rệt

Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mường Lống, nói: “Nếu không có Chương trình MTQG 1719, nhiều hộ dân nơi đây khó có nhà kiên cố. Chương trình như tiếp sức để bà con yên tâm phát triển kinh tế”.

Điều đặc biệt ở miền núi Nghệ An là tinh thần đoàn kết chưa bao giờ phai nhạt. Khi có nhà mới được dựng lên, cả bản đều vui mừng. Khi có gia đình nhận hỗ trợ, mọi người cùng chung tay dựng nhà mới. Từ bản trên xuống bản dưới, khắp nơi rộn ràng tiếng nói cười. Chính những bàn tay nối dài ấy đã biến khoản hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719 thành những căn nhà trị giá gấp nhiều lần, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Có thể khẳng định, Dự án 1 - Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình MTQG 1719 là dự án quan trọng, góp phần giải quyết những nhu cầu cấp thiết cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ nguồn vốn thực hiện Dự án 1, nhiều hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nơi ở ổn định, tập trung phát triển sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.