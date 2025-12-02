Chương trình MTQG 1719: 100% hộ dân thiếu đất ở được hỗ trợ

Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719) đã kịp thời hỗ trợ đất ở cho 31 hộ dân ở các xã miền núi tỉnh Nghệ An, qua đó giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt tháng 10/2021. Trong đó giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, tính đến giữa năm 2025, tỉnh đã hoàn thành Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt với nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Nổi bật trong đó là vấn đề hỗ trợ đất ở cho các hộ dân miền núi. Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An được Trung ương phân bổ 1,24 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ đất ở cho 31 hộ dân trên địa bàn. Tỉnh Nghệ An đã bố trí vốn đối ứng với số tiền 124 triệu đồng để thực hiện chương trình.

Khi có nguồn vốn, tỉnh Nghệ An đã giao 100% kế hoạch vốn của giai đoạn để các địa phương triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 31 hộ dân có nhu cầu về đất ở tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ. Trong đó huyện Kỳ Sơn (cũ) hỗ trợ 11 hộ dân với số tiền 484 triệu đồng. Huyện Tương Dương (cũ) hỗ trợ đất ở cho 10 hộ dân với số tiền 440 triệu đồng. Huyện Quế Phong (cũ) hỗ trợ 10 hộ dân với số tiền 440 triệu đồng.

Tỉnh Nghệ An có 31 hộ dân được hỗ trợ đất ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của huyện Tương Dương (cũ), ngay khi có kế hoạch, địa phương này đã khẩn trương thực hiện chương trình, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng và giải quyết nhu cầu cấp bách về đất ở cho người dân. Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, huyện Tương Dương (cũ) có 10 hộ dân tại xã Lượng Minh có nhu cầu đất ở và đã được hỗ trợ với tổng diện tích 2.050m2 (trung bình mỗi hộ được hỗ trợ 205m2).

Tương tự, tại huyện Quế Phong (cũ) và Kỳ Sơn (cũ), toàn bộ 21 hộ dân tại các xã miền núi có nhu cầu về đất ở đều đã được hỗ trợ kịp thời.

Ông Lương Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nga My (nguyên Trưởng phòng Dân tộc huyện Tương Dương) cho biết, Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 thật sự có ý nghĩa, kịp thời giúp người dân có đất ở để an cư, lạc nghiệp. Qua đó, người dân có cơ hội và điều kiện để phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, phát triển quê hương.

“Điều đáng mừng nhất là khi chương trình được triển khai, bà con không chỉ nhận được sự hỗ trợ về đất ở mà còn được tiếp cận với cách nghĩ, cách làm mới. Đó là yếu tố then chốt để tạo nên sự đổi thay bền vững. Khi người dân tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, họ mạnh dạn đầu tư, chủ động làm ăn, đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống no ấm hơn. Chính sự chuyển biến trong tư duy đó đã và đang tạo nên sức bật mạnh mẽ cho từng hộ gia đình và cho cả cộng đồng”, ông Lương Xuân Hiệp nói.