Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Choáng với giá hơn 12 tỷ đồng một lô đất cấp xã ở Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một lô đất cấp xã ở Nghệ An vừa được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm lên tới 40 triệu đồng/m², đưa giá trị tối thiểu của mỗi lô lên hơn 12,3 tỷ đồng.

58839300713848678068111038893986561436829890n.jpg
Khu quy hoạch Đồng Màu, xã Đô Lương, Nghệ An

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An) công bố Thông báo số 790/TB-TrT ngày 20/11/2025 về việc đấu giá 21 lô đất tại khu quy hoạch Đồng Màu, xóm Phú Đình Yên Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Điều đáng chú ý, hai lô biệt thự P13 và P14 có giá khởi điểm cao nhất, đạt mức 40 triệu đồng/m². Lô P14, diện tích 293,2 m², được niêm yết giá khởi điểm 11,72 tỷ đồng. Sau khi tính bước giá theo quy chế, mức tối thiểu để tham gia đấu giá lô này lên tới 12,315 tỷ đồng.

Lô P13 (251,5 m²) có giá khởi điểm hơn 10 tỷ đồng và mức giá tối thiểu hơn 10,5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/11, tại cùng khu vực Đồng Màu, lô đất L15 (205,7 m²) trúng đấu giá 7,227 tỷ đồng, tương đương 35,1 triệu đồng/m² - mức giá khi đó được xem là “đỉnh sóng”, tăng gần 70% so với giá khởi điểm.

Chiều 24/11, một lãnh đạo UBND xã Đô Lương xác nhận, lô đất P14 có mức giá hơn 12 tỷ đồng. Theo vị này, đây là lô góc, diện tích lớn nhất khu và nằm trong vùng quy hoạch lõi hướng tới phát triển đô thị nên có giá khởi điểm cao.

Ngoài hai lô “siêu VIP”, các lô còn lại cũng có giá cao. Các lô P22-P25 (160 m²) có giá khởi điểm 35 triệu đồng/m², tương đương 5,6 tỷ đồng/lô. Riêng lô góc P26 được niêm yết 38,5 triệu đồng/m², khoảng 8,8 tỷ đồng.

Thu Hiền
#đất Nghệ An #đấu giá đất #lô đất cao cấp #bất động sản Nghệ An #giá đất #quy hoạch đô thị #Đô Lương

Xem thêm

Cùng chuyên mục