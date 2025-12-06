Hàng chục nghìn hộ dân Nghệ An được hỗ trợ nước sinh hoạt

TPO - Thực hiện nội dung 4, Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719), đến nay, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nước sinh hoạt cho hơn 15.000 hộ dân, góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng đời sống đồng bào vùng cao.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, (Chương trình MTQG 1719), được tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, tạo ra những chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực thiết yếu như đất ở, nhà ở, đất sản xuất và đặc biệt là nước sinh hoạt – yếu tố quan trọng giúp người dân ổn định cuộc sống và phát triển sinh kế.

Giai đoạn 2021-2025, T.Ư đã bố trí cho tỉnh Nghệ An tổng nguồn vốn 332,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển 161,6 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là 170,7 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn vốn từ T.Ư, tỉnh Nghệ An đã bố trí ngân sách đối ứng với số tiền 18,8 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 6,4 tỷ đồng (hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất); vốn sự nghiệp 12,3 tỷ đồng (hỗ trợ chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán). Nguồn lực lớn này được phân bổ đúng trọng tâm, đúng đối tượng, bảo đảm người dân tiếp cận chính sách kịp thời và hiệu quả.

Nghệ An có hơn 15.000 hộ dân được hỗ trợ nước sinh hoạt theo Chương trình MTQG 1719, góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng đời sống đồng bào vùng cao.

Về hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán giai đoạn I, T.Ư đã bố trí vốn hỗ trợ cho 15.153 hộ với số tiền 45,4 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh bố trí vốn đối ứng 4,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/4, các địa phương đã thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán đối với 15.143 hộ, đạt 99,9%.

Đối với công trình nước sinh hoạt tập trung, trong giai đoạn 2021-2025, T.Ư cũng phân bổ cho tỉnh Nghệ An 105 tỷ đồng để thực hiện 46 công trình nước sinh hoạt tập trung ở 10 huyện miền núi (cũ) bao gồm Kỳ Sơn (10 công trình); Tương Dương (5 công trình); Con Cuông (7 công trình); Anh Sơn (1 công trình); Tân Kỳ (4 công trình); Quế Phong (8 công trình); Quỳ Châu (4 công trình); Quỳ Hợp (6 công trình); Nghĩa Đàn (1 công trình). Hiện có 33 công trình đã hoàn thành, đạt 71,7%, cung cấp nước sạch cho hàng chục nghìn hộ dân.

Là một trong những hộ dân được thụ hưởng, bà Lương Thị Lợi (trú bản Na Bón, xã Yên Na) chia sẻ, có nước sạch về nhà giống như “được gỡ một gánh nặng”. “Ngày trước cứ sáng ra là phải mang thùng xuống khe lấy nước, mất cả buổi. Giờ có nước chảy tới tận bếp, gia đình có thời gian chăm lo nương rẫy, con cái cũng đỡ vất vả hơn”, bà Lợi bày tỏ.

Nhờ hiệu quả của Chương trình MTQG 1719, bức tranh nông thôn miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đổi thay, khởi sắc. Đây là nền tảng quan trọng giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc giảm hơn 3% mỗi năm và chỉ còn hơn 17%; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,4 triệu đồng/năm.