Khi bác sĩ hát để quyên góp tiền giúp bệnh nhân nghèo đón Tết

TPO - Ngày 26/1, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chương trình ca nhạc thiện nguyện “Blouse trắng” với chủ đề “Ấm áp tình xuân” do bệnh viện phối hợp cùng nhóm Blouse Trắng – Hát Cho Yêu Thương tổ chức đã quyên góp được 674.900 nghìn đồng. Toàn bộ khoản tiền trên sẽ được hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại điều trị những ngày Tết.
Chương trình diễn ra vào tối 25/1, tại hội trường Bệnh viện Chợ Rẫy với những ca khúc rộn ràng giai điệu mùa xuân. Trên sân khấu giản dị, các “ca sĩ” nghiệp dư chính là bác sĩ, điều dưỡng, nha sĩ, dược sĩ đến từ nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM đã tạm rời xa phòng mổ, buồng bệnh để cất tiếng hát vì người bệnh nghèo.
Điểm đặc biệt của Blouse Trắng – Hát Cho Yêu Thương là nguyên tắc tài chính minh bạch và tinh thần tự nguyện tuyệt đối. Tất cả chi phí tổ chức như âm thanh, ánh sáng, tập luyện đều do các thành viên tự đóng góp, không sử dụng bất kỳ khoản tiền quyên góp nào, nhằm bảo đảm sự hỗ trợ đến tay bệnh nhân được trọn vẹn.