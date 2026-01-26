Khi bác sĩ hát để quyên góp tiền giúp bệnh nhân nghèo đón Tết

TPO - Ngày 26/1, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chương trình ca nhạc thiện nguyện “Blouse trắng” với chủ đề “Ấm áp tình xuân” do bệnh viện phối hợp cùng nhóm Blouse Trắng – Hát Cho Yêu Thương tổ chức đã quyên góp được 674.900 nghìn đồng. Toàn bộ khoản tiền trên sẽ được hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại điều trị những ngày Tết.

Chương trình diễn ra vào tối 25/1, tại hội trường Bệnh viện Chợ Rẫy với những ca khúc rộn ràng giai điệu mùa xuân. Trên sân khấu giản dị, các “ca sĩ” nghiệp dư chính là bác sĩ, điều dưỡng, nha sĩ, dược sĩ đến từ nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM đã tạm rời xa phòng mổ, buồng bệnh để cất tiếng hát vì người bệnh nghèo.

Đêm nhạc thiện nguyện “Ấm áp tình xuân” không đặt nặng yếu tố trình diễn chuyên nghiệp, nhưng lại chạm đến cảm xúc người nghe bằng sự chân thành. Những ca khúc quen thuộc về mùa xuân, tình người được gửi gắm như lời động viên dành cho các bệnh nhân đang phải điều trị nội trú, không thể về quê sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết cận kề.

Những y, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố đã mang sắc xuân ngập tràn vào đêm nhạc. Theo BS-CK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, với vai trò là bệnh viện tuyến cuối, mỗi năm Chợ Rẫy tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân nặng từ nhiều tỉnh, thành, trong đó không ít trường hợp đã cạn kiệt khả năng tài chính sau thời gian điều trị kéo dài. Đêm nhạc không đơn thuần mang ý nghĩa giải trí mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của đội ngũ thầy thuốc.

BS-CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (đứng), cho biết dù lịch công tác dày đặc, ông vẫn cố gắng tham gia hầu hết các đêm nhạc của nhóm Blouse Trắng. Với ông, âm nhạc là cách để san sẻ một phần quỹ thời gian cá nhân, gửi gắm tình cảm đến người bệnh theo cách nhẹ nhàng hơn những lời thăm hỏi thông thường.

Điểm đặc biệt của Blouse Trắng – Hát Cho Yêu Thương là nguyên tắc tài chính minh bạch và tinh thần tự nguyện tuyệt đối. Tất cả chi phí tổ chức như âm thanh, ánh sáng, tập luyện đều do các thành viên tự đóng góp, không sử dụng bất kỳ khoản tiền quyên góp nào, nhằm bảo đảm sự hỗ trợ đến tay bệnh nhân được trọn vẹn.

Không chỉ có lời ca tiếng hát, chương trình còn nhận được sự chung tay từ những đồng nghiệp ở xa. Bác sĩ Lê Thị Phương Huyền, từng công tác tại Viện Tim TP.HCM, dù đã định cư ở nước ngoài vẫn mang về tặng các bức tranh tự vẽ để đấu giá gây quỹ. Ngay trong đêm diễn, các tác phẩm này đã tìm được người ủng hộ, góp thêm hàng chục triệu đồng cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân.