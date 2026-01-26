Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Về Làng thông minh xem nông dân chăm bưởi sạch phục vụ Tết

Hương Chi

TPO - Khám phá cù lao Bạch Đằng, làng thông minh duy nhất tại TPHCM, nơi nông dân trồng bưởi sạch, chăm sóc kỹ lưỡng, chuẩn bị cho mùa Tết sắp tới.

buoi-4.jpg
Toàn cù lao Bạch Đằng (phường Tân Uyên, TPHCM) có diện tích hơn 1.000 ha, trong đó diện tích trồng bưởi﻿ chiếm hơn 1/2. Bưởi cho thu hoạch rộ vào dịp Tết Đoan Ngọ và Tết Nguyên đán, trở thành nguồn thu chính của nhiều hộ dân.
tp-buoi-6.jpg
Nằm bên sông Đồng Nai, cù lao Bạch Đằng là vùng cây trái đặc sản của Đông Nam Bộ. Trong xây dựng nông thôn mới, nơi đây mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa bưởi Bạch Đằng trở thành điểm sáng nâng cao giá trị nông sản﻿ và đời sống nông dân.
tp-buoi-3.jpg
tp-buoi-11.jpg
Hàng chục năm xây dựng thương hiệu, bưởi cù lao Bạch Đằng﻿ khẳng định chỗ đứng trên thị trường, được người dân khắp nơi tin dùng. Nông dân nơi đây không quá bận tâm về đầu ra, chỉ lo không đủ hàng phục vụ Tết.
tp-buoi-8.jpg
Chia sẻ với phóng viên, nông dân nơi đây cho biết, điểm đặc biệt của bưởi Bạch Đằng là ngoài trưng Tết, còn phải để được lâu và ăn ngon, an toàn cho sức khỏe. Để có được những trái bưởi ưng ý, nhà vườn đã phải đầu tư công sức, chăm sóc kỹ lưỡng theo hướng hữu cơ, ưu tiên thuốc sinh học để phòng trừ sâu bệnh nên không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
tp-buoi-9.jpg
Ông Minh – chủ vườn bưởi ở cù lao Bạch Đằng cho biết, không chỉ bán trái bưởi, gia đình ông còn sử dụng vỏ và ruột bưởi để làm rượu bưởi﻿, tinh dầu bưởi, mứt vỏ bưởi. Các sản phẩm do ông Minh nghiên cứu, làm ra đang được nhiều người mua làm quà tặng dịp Tết.
tp-buoi-2.jpg
Bưởi Bạch Đằng là tên gọi chung của 5 giống bưởi đặc trưng gồm bưởi đường da láng, bưởi đường lá cam, bưởi ổi, bưởi thanh và bưởi da xanh﻿. Trong đó, bưởi đường lá cam được nhiều nông dân lựa chọn nhờ chất lượng ổn định và hương vị riêng.
tp-buoi-0.jpg
Để đáp ứng yêu cầu của nông thôn mới nâng cao, người trồng bưởi tại đây đã chuyển mạnh sang canh tác theo hướng khoa học, giảm phụ thuộc vào phân hóa học, tăng sử dụng phân hữu cơ﻿ và chế phẩm sinh học.
buoi.jpg
tp-buoi-10.jpg
Nông dân trồng bưởi tại cù lao Bạch Đằng chia sẻ, việc áp dụng quy trình chăm sóc khoa học giúp cây cho trái luân phiên quanh năm, hạn chế sâu bệnh và giữ hương vị ổn định. Trước đây hầu hết các hộ dân làm theo kinh nghiệm﻿, sau đó được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, điều chỉnh lượng phân, nước tưới hợp lý nên trái đồng đều và chất lượng hơn.
tp-buoi-1.jpg
tp-buoi-5.jpg
Tuyến đường đi qua cù lao Bạch Đằng (TPHCM) kết nối với tỉnh Đồng Nai.

Xã Bạch Đằng (TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ), nay là phường Tân Uyên, TPHCM là địa phương đầu tiên và duy nhất tính đến nay được chọn thí điểm xây dựng Làng thông minh, hướng đến mô hình nông thôn hiện đại, đáng sống, kết hợp du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, khu vực đã trang bị hệ thống camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng thông minh và phát triển thương hiệu bưởi đặc sản.

Hương Chi
#làng thông minh #bưởi Bạch Đằng #nông nghiệp #TPHCM #nông dân #sạch #tết

