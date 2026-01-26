Về Làng thông minh xem nông dân chăm bưởi sạch phục vụ Tết

Xã Bạch Đằng (TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ), nay là phường Tân Uyên, TPHCM là địa phương đầu tiên và duy nhất tính đến nay được chọn thí điểm xây dựng Làng thông minh, hướng đến mô hình nông thôn hiện đại, đáng sống, kết hợp du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, khu vực đã trang bị hệ thống camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng thông minh và phát triển thương hiệu bưởi đặc sản.