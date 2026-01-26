Làng bánh tráng 40 năm ở Đắk Lắk hối hả vào vụ Tết

TPO - Làng bánh tráng hơn 40 năm tuổi ở Đắk Lắk đang hối hả phục vụ đơn hàng Tết, người dân làm việc không ngừng để kịp thời cung cấp cho thị trường.
Những ngày giáp Tết, làng bánh tráng có hơn 40 năm ở xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk thức dậy sớm hơn thường lệ. Những bếp lửa đỏ hồng, báo hiệu một mùa Tết đang đến rất gần.
Bà Hà Thị Yến (73 tuổi, ở thôn 5, xã Ea Nuôl) nhóm lửa từ 2h sáng, tráng bánh đến chiều muộn. “Dịp này bánh tráng bán rất chạy, không làm thì không kịp giao cho các mối”, bà Yến nói.
Không chỉ những hộ tráng bánh thủ công, nhiều gia đình làm bánh bằng máy cũng đang tất bật chạy hết công suất để kịp đơn hàng cuối năm. Nhịp lao động ở xã Ea Nuôl vì thế càng thêm rộn ràng, khẩn trương.
Dù làm bằng tay hay bằng máy, các công đoạn đều được người dân chăm chút kỹ lưỡng. Từ khâu chọn gạo, xay bột đến tráng và phơi bánh, tất cả đều đòi hỏi sự cẩn thận để giữ được chất lượng bánh truyền thống.