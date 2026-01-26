Làng bánh tráng 40 năm ở Đắk Lắk hối hả vào vụ Tết

TPO - Làng bánh tráng hơn 40 năm tuổi ở Đắk Lắk đang hối hả phục vụ đơn hàng Tết, người dân làm việc không ngừng để kịp thời cung cấp cho thị trường.