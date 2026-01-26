Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Làng bánh tráng 40 năm ở Đắk Lắk hối hả vào vụ Tết

Huỳnh Thủy

TPO - Làng bánh tráng hơn 40 năm tuổi ở Đắk Lắk đang hối hả phục vụ đơn hàng Tết, người dân làm việc không ngừng để kịp thời cung cấp cho thị trường.

tp-1.jpg
tp-3.jpg
tp-4-9135.jpg
Những ngày giáp Tết, làng bánh tráng có hơn 40 năm ở xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk thức dậy sớm hơn thường lệ. Những bếp lửa đỏ hồng, báo hiệu một mùa Tết đang đến rất gần.
tp-2.jpg
tp-5-1463.jpg
tp-6.jpg
Bà Hà Thị Yến (73 tuổi, ở thôn 5, xã Ea Nuôl) nhóm lửa từ 2h sáng, tráng bánh đến chiều muộn. “Dịp này bánh tráng bán rất chạy, không làm thì không kịp giao cho các mối”, bà Yến nói.
tp-8.jpg
Gia đình ông Lê Văn Mạnh (thôn 5, xã Ea Nuôl) đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề tráng bánh tráng thủ công. Theo ông Mạnh, bánh tráng làm bằng tay có độ dẻo, mùi thơm đặc trưng nên được người tiêu dùng ưa chuộng. “Những ngày cận Tết, bánh làm ra không kịp để cung cấp cho thị trường”, anh Mạnh chia sẻ.
tp-11.jpg
tp-9.jpg
tp-10.jpg
Không chỉ những hộ tráng bánh thủ công, nhiều gia đình làm bánh bằng máy cũng đang tất bật chạy hết công suất để kịp đơn hàng cuối năm. Nhịp lao động ở xã Ea Nuôl vì thế càng thêm rộn ràng, khẩn trương.
tp-12.jpg
Ông Nguyễn Văn Hoàng (thôn 7, xã Ea Nuôl) cho biết, nhờ máy móc vận hành ổn định, mỗi ngày gia đình ông tráng được hơn 100kg bột, cho ra hàng chục nghìn chiếc bánh tráng cung cấp cho thị trường dịp Tết.
tp-14.jpg
tp-15.jpg
Dù làm bằng tay hay bằng máy, các công đoạn đều được người dân chăm chút kỹ lưỡng. Từ khâu chọn gạo, xay bột đến tráng và phơi bánh, tất cả đều đòi hỏi sự cẩn thận để giữ được chất lượng bánh truyền thống.
tp-16.jpg
Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, làng bánh tráng Ea Nuôl vẫn bền bỉ giữ lửa nghề truyền thống, kết hợp hài hòa giữa thủ công và máy móc để đưa hương vị Tết quê mộc mạc, ấm nồng đến với người tiêu dùng.
Huỳnh Thủy
#Bánh tráng #làng nghề #Đắk Lắk #Tết nguyên đán #đơn hàng

