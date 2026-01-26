Chứng trường huyền thoại 2026: Cuộc đua hiệu suất trị giá gần 3 tỷ đồng của nhà đầu tư Việt

Không chỉ là một cuộc thi giao dịch, “Chứng Trường Huyền Thoại 2026 – Shinhan Trading Championship 2026” đang được kỳ vọng trở thành sân chơi đo bản lĩnh, chiến lược và tầm nhìn dài hạn của cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam trong năm 2026.

Sân chơi hiệu suất – nơi mọi chiến lược đều được “so găng” công khai

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, nơi cơ hội không còn dành riêng cho số đông mà thuộc về những nhà đầu tư có chiến lược, kỷ luật và khả năng quản trị rủi ro. Trong bối cảnh đó, Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) chính thức khởi động cuộc thi đầu tư quy mô lớn mang tên “Chứng Trường Huyền Thoại 2026 – Shinhan Trading Championship 2026”, diễn ra từ 5/1 đến 5/6/2026.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2.789 tỷ đồng, cuộc thi không chỉ là một chương trình khuyến khích giao dịch, mà được thiết kế như một hệ sinh thái thi đấu thực chiến, nơi hiệu suất đầu tư thực tế là thước đo duy nhất để vinh danh những cá nhân xuất sắc.

Ba bảng đấu – Ba chân dung nhà đầu tư

Thay vì gom tất cả người chơi vào một bảng xếp hạng, SSV phân chia cuộc thi thành 03 bảng đấu riêng biệt, dựa trên Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của tài khoản tại thời điểm đăng ký:

Bảng Professional (Chiến lược): NAV từ 10 – dưới 100 triệu đồng

Bảng Elite (Bản lĩnh): NAV từ 100 triệu – dưới 1 tỷ đồng

Bảng Legend (Huyền thoại): NAV từ 1 tỷ đồng trở lên

Cách tiếp cận này giúp đảm bảo tính công bằng, khi mỗi nhà đầu tư cạnh tranh với những người có cùng “hạng cân”, đồng thời phản ánh đúng năng lực quản lý danh mục và chiến lược đầu tư ở từng phân khúc vốn.

Giải thưởng Chào mừng: tiền mặt rõ ràng, điều kiện dễ tiếp cận

Bên cạnh phần thi đấu chính thức, Giải thưởng “Chào mừng” là một điểm nhấn lớn của chương trình, đặc biệt với nhà đầu tư mới mở tài khoản.

Với tổng giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng, giải thưởng này được thiết kế theo hướng đơn giản – dễ đạt – tiền mặt trực tiếp, bao gồm: 50.000 đồng cho khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán tại SSV và 100.000 đồng cho khách hàng phát sinh giao dịch tối thiểu 1.000.000 đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản

Thưởng tiền mặt xuyên suốt, không chờ đến cuối cuộc chơi

Ngoài giải Chào mừng, chương trình còn có giải “Nhà đầu tư mới vượt trội” dành cho khách hàng lần đầu mở tài khoản và đạt ngưỡng NAV, quy mô giao dịch theo từng bảng. Giải được xét theo nguyên tắc đăng ký sớm – đạt trước – xét trước, với tiền thưởng lên tới 1 triệu đồng/tài khoản.

Trong suốt thời gian thi đấu, giải thưởng tuần tiếp tục tạo động lực giao dịch đều đặn. Mỗi tuần, Top 03 nhà đầu tư có tổng giá trị giao dịch cao nhất ở mỗi bảng sẽ nhận tiền mặt, với điều kiện giá trị giao dịch tối thiểu được quy định rõ.

Cách phân bổ này giúp người tham gia không phải chờ đến cuối chương trình mới có cơ hội nhận thưởng, đồng thời phản ánh đúng mức độ tham gia và thanh khoản của tài khoản.

Giải thưởng chung cuộc: Hiện vật giá trị cao gắn với hiệu suất

Đối với những nhà đầu tư theo đuổi mục tiêu dài hạn, giải thưởng chung cuộc là phần hấp dẫn nhất. Top 10 tài khoản có hiệu suất đầu tư cao nhất tại mỗi bảng, sau khi vượt qua các tiêu chí lọc, sẽ được trao các phần thưởng giá trị như: VinFast VF3, SH160i Sport Edition, SH Mode, iPhone 17 Pro Max hoặc tiền mặt cho các thứ hạng tiếp theo.

Miễn phí giao dịch trọn đời & 0% lãi vay: Đòn bẩy trực tiếp cho hiệu suất đầu tư

Bên cạnh các giải thưởng tiền mặt, Chứng khoán Shinhan Việt Nam triển khai gói ưu đãi tập trung trực tiếp vào lợi nhuận ròng của nhà đầu tư. Khách hàng cá nhân mở mới tài khoản, hoàn tất điều kiện kết nối và duy trì duy nhất tài khoản Ngân hàng Shinhan trong vòng 3 tháng kể từ tháng mở tài khoản sẽ được hưởng 0% phí giao dịch cổ phiếu trọn đời. Đồng thời, SSV tiếp tục áp dụng ưu đãi lãi vay ký quỹ đến hết 30/6/2026, gồm 0% lãi vay trong 2 tháng đầu (hạn mức 500 triệu đồng) và 6,8%/năm cho 4 tháng tiếp theo (hạn mức tối đa 10 tỷ đồng), qua đó giúp nhà đầu tư giảm chi phí ngay từ đầu và cải thiện hiệu suất đầu tư thực tế.

Cuộc thi chính thức mở cổng – hiệu suất thực quyết định thứ hạng

“Chứng Trường Huyền Thoại 2026” là cuộc thi giao dịch thật, nơi mọi kết quả được đo lường hoàn toàn bằng hiệu suất đầu tư thực tế. Thời gian thi đấu kéo dài 15 tuần, từ 23/02 đến 05/06/2026, với dữ liệu giao dịch được ghi nhận đầy đủ và bảng xếp hạng cập nhật hằng ngày trên nền tảng San Xin Ha và FireAnt.

Cuộc thi hiện đã chính thức mở cổng đăng ký, dành cho tất cả nhà đầu tư cá nhân mong muốn thử sức, so tài và khẳng định bản lĩnh trên một sân chơi minh bạch, công bằng và có quy mô giải thưởng hàng đầu thị trường.

Trong một thị trường ngày càng phân hóa, nơi lợi nhuận không đến từ may mắn, “Chứng Trường Huyền Thoại 2026” là cơ hội để nhà đầu tư đặt chiến lược của mình lên bàn cân và ghi dấu bằng hiệu suất thật.

Cuộc đua đã bắt đầu. Và trên chứng trường năm 2026, huyền thoại tiếp theo có thể là bạn. Đăng ký tham gia ngay tại đây.