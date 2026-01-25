Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Biến động nhân sự nhiều ngân hàng

Ngọc Mai
TPO - Đầu năm, nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt công bố các quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự cấp cao, phản ánh những thay đổi trong chiến lược quản trị và điều hành giai đoạn mới.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố quyết định thay đổi nhân sự trong Ban điều hành. Theo đó, ông Phạm Quang Thắng thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng Techcombank.

Đồng thời, Hội đồng quản trị ngân hàng bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, hiện là Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Techcombank. Các quyết định nhân sự trên có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2026. Việc điều chỉnh nhân sự cấp cao tại Techcombank được đánh giá là bước đi nhằm kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển các mảng kinh doanh trọng tâm trong giai đoạn tới.

ns.jpg
Nhiều nhân sự cấp cao ngân hàng thay đổi đầu năm 2026.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã công bố kế hoạch ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, Sacombank dự kiến bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị, gồm 3 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cụ thể trong nhiệm kỳ này sẽ do Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung sẽ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026. Đối tượng được ứng cử, đề cử là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên, theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/1/2026. Hiện Hội đồng quản trị Sacombank có 7 thành viên, do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Ngọc giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/2/2026, với thời hạn 1 năm. Ông Ngọc có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, gắn bó với OCB gần 15 năm và trước đó giữ chức Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư từ tháng 3/2023.

Cùng thời điểm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Phương giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 19/1/2026, thời hạn 1 năm. Bà Thùy Phương sinh năm 1978, có trình độ thạc sĩ tài chính - ngân hàng...

Việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự cấp cao tại nhiều ngân hàng ngay từ đầu năm được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố bộ máy quản trị, nâng cao năng lực điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức mới.

Ngọc Mai
#ngân hàng #nhân sự #đầu năm 2026 #quản trị #bổ nhiệm #đại hội cổ đông

