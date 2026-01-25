Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cổ đông lớn bán cổ phiếu Novaland

TPO - Diamond Properties đăng ký bán ra gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland để cân đối danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 169,2 triệu cổ phiếu NVL.

Công ty CP Diamond Properties vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL).

Theo đó, Diamond Properties đăng ký bán ra gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL để cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 29/1 - 27/2.

Nếu giao dịch thành công, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu cổ phiếu NVL từ gần 171,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 169,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu còn 7,582% vốn điều lệ tại Novaland.

Đáng chú ý, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland - đang là người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties.

9.jpg
Novaland chậm thanh toán hơn 8 triệu USD tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLD2126009.

Ngày 16/1, Novaland phải thanh toán hơn 8 triệu USD tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLD2126009. Tuy nhiên, Novaland chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán và đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư trái phiếu về phương án xử lý.

Lô trái phiếu NVLD2126009 là trái phiếu chuyển đổi, có giá trị ban đầu 300 triệu USD, được phát hành vào ngày 16/7/2021, lãi suất 5,25%/năm, kỳ hạn 2.175 ngày, dự kiến đáo hạn vào 30/6/2027. Liên quan đến lô trái phiếu NVLD2126009, trái chủ đã thực hiện chuyển đổi 28 triệu USD trái phiếu thành cổ phiếu, khiến giá trị lưu hành hiện còn khoảng 272 triệu USD. Novaland đã trải qua nhiều đợt tái cấu trúc với lãi chưa trả được nhập gốc, do đó giá trị dư nợ gốc thực tế tại ngày 16/1 là hơn 306 triệu USD, gồm tổng mệnh giá trái phiếu gần 305,4 triệu USD và khoản tiền lãi chậm trả 644.640 USD.

Ở chiều ngược lại, Novaland công bố nghị quyết thông qua việc cam kết góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh. Cụ thể, Novaland cam kết góp vốn tối đa lên đến 600 tỷ đồng vào Tường Minh. Việc góp vốn sẽ được thực hiện bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định.

Tính đến ngày 30/9/2025, Bất động sản Tường Minh đang là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu lên đến 100% vốn điều lệ. Khoản góp vốn bổ sung được thực hiện nhằm tăng vốn chủ sở hữu đối với dự án Khu đô thị Tường Minh (Aqua Marina City) tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu về vốn đối ứng theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án.

Dự án Aqua Marina City là một trong những dự án thành phần của dự án Khu đô thị Aqua City quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.

Duy Quang
