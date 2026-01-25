Thủ tướng: Quản lý chặt thị trường ngoại hối, hoàn thiện hồ sơ lập sàn giao dịch vàng

TPO - Thủ tướng lưu ý việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai hiệu quả phương án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt; quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam.

Khẩn trương thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 06 ngày 24/1 về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trình Chính phủ trước ngày 5/2.

Thủ tướng lưu ý điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp, ổn định giá trị đồng Việt Nam.

Về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, Thủ tướng lưu ý tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025; cần tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ, quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam.

Thủ tướng lưu ý xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai hiệu quả phương án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt. Tăng cường xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu mới phát sinh; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1 này.

Xử lý nghiêm các vi phạm về giá

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên.

Bộ Tài chính, UBND TPHCM, thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; hoàn thiện Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù cho hoạt động của Hội đồng điều hành, quy chế làm việc của Hội đồng điều hành, quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trong tháng 1/2026.

Về tiêu dùng, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành thực hiện hiệu quả các giải pháp kích cầu tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung các hàng hóa thiết yếu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, không để găm hàng, đội giá.