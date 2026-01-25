Giá vàng đồng loạt tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (25/1), giá vàng trong nước tăng mạnh, lập kỷ lục mới. Theo đó, vàng miếng SJC trên mốc 174 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất là 174,3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 172,3 - 173,3 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 174,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức kỷ lục mới của vàng miếng sau 5 ngày tăng liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng 14%.

Giá vàng miếng SJC tăng 14% từ đầu năm.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn SJC niêm yết 170,5 - 173 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.985 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương hơn 158 triệu đồng/lượng.

Chiều qua, thị trường bạc cũng ghi nhận mức tăng cao. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3,8 - 4 triệu đồng/lượng, tương đương 106 triệu đồng/kg, tăng 4 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết hơn 105 triệu đồng/kg...

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.125 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.051 - 26.381 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.400 - 26.450 đồng/USD.