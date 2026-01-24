Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Bộ Công Thương nói gì việc tăng trưởng điện năm 2025 ở mức thấp?

Dương Hưng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Công Thương khẳng định việc tăng trưởng điện trong năm 2025 ở mức thấp chỉ là diễn biến ngắn hạn, trong trung và dài hạn, xu hướng tăng trưởng điện vẫn ở mức cao, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và quá trình điện khí hóa ngày càng sâu rộng.

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, được phê duyệt tháng 4/2025 xác định nhu cầu phụ tải giai đoạn 2025-2030 tăng trên 10%. Tuy nhiên, thực tế năm 2025, mức tăng điện thương phẩm chỉ đạt gần 5%. Trước sự chênh lệch này, nhiều ý kiến cho rằng cần rà soát, đánh giá lại các mục tiêu tăng trưởng điện trong thời gian tới nhằm bảo đảm quy hoạch sát với nhu cầu thực tế.

Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, Quy hoạch điện VIII được xây dựng trên cơ sở nhiều kịch bản khác nhau, nhằm bảo đảm an ninh cung cấp điện trong cả những tình huống phụ tải tăng cao, chứ không chỉ dựa trên biến động của từng năm riêng lẻ.

Tuy điện thương phẩm năm 2025 ước đạt khoảng 287,9 tỷ kWh, tăng 4,9% so với năm 2024, nhưng phụ tải cực đại của hệ thống vẫn ở mức rất lớn, đạt khoảng 54.370 MW, tăng 11,1% so với năm trước.

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, các số liệu này cho thấy bức tranh nhu cầu điện năm 2025 có sự phân hóa rõ nét. Áp lực của hệ thống điện không chỉ đến từ tổng sản lượng tiêu thụ trong năm, mà còn nằm ở yêu cầu đáp ứng công suất vào các khung giờ cao điểm, khi phụ tải tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng tăng trưởng điện năng từng năm còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố như chu kỳ sản xuất của nền kinh tế, cơ cấu phụ tải, điều kiện thời tiết và hiệu quả sử dụng điện. Do đó, việc điện thương phẩm tăng thấp trong một năm không phản ánh đầy đủ xu hướng dài hạn của nhu cầu điện.

7-dien-luc-mien-bac-cung-cap-dien-cho-nhung-dia-phuong-nao-58020-8292.jpg
Theo Bộ Công Thương tăng trưởng điện năm 2025 thấp chỉ là diễn biến ngắn hạn.

Đánh giá về giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết theo định hướng của Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, điện thương phẩm của Việt Nam dự kiến đạt khoảng 500,4 - 557,8 tỷ kWh, tương ứng với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,3-12,5%/năm. Trên cơ sở này, Bộ Công Thương nhận định xu hướng trung hạn của nhu cầu điện vẫn duy trì ở mức tương đối cao.

Liên quan đến kế hoạch áp dụng giá bán lẻ điện hai thành phần, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2025 Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN cập nhật, hoàn thiện Đề án giá bán lẻ điện hai thành phần và từ tháng 10/2025 triển khai thử nghiệm trên giấy, chưa áp dụng thanh toán thực tế. Giai đoạn thử nghiệm này nhằm giúp khách hàng làm quen với cơ chế giá mới, nắm được cách tính tiền điện theo hai thành phần, qua đó chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và chế độ sử dụng điện phù hợp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng long, quá trình thử nghiệm trên giấy cho thấy đã xuất hiện một số vướng mắc liên quan đến kỹ thuật, như xác định công suất cực đại để tính tiền điện, xử lý các trường hợp khách hàng phải dừng máy do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt. Về chi phí, có những khách hàng có mức chênh lệch tiền điện đáng kể so với biểu giá hiện hành, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất theo mùa vụ, có biểu đồ phụ tải không đều.

Trên cơ sở báo cáo của EVN về kết quả thử nghiệm, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất thời gian thử nghiệm trên giấy là 1 năm, sau đó sẽ tổng kết, đánh giá và đề xuất cụ thể việc áp dụng giá bán lẻ điện hai thành phần trong thực tế, bảo đảm khả thi, hiệu quả và phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội.

Dương Hưng
#tăng trưởng điện thấp #tăng trưởng điện #Quy hoạch điện VIIII điều chỉnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục