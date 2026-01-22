Lâm Đồng: Phát hiện thủy điện Đồng Nai 1 bị bong tróc bê tông, rò rỉ nước

TPO - Trong quá trình kiểm tra thực tế tại thủy điện Đồng Nai 1 ở Lâm Đồng, chính quyền xã Tân Hà Lâm Hà ghi nhận khu vực phía sau đập xuất hiện tình trạng bong tróc bê tông, kèm theo dòng nước chảy ra tại vị trí cống.

Theo ông Nguyễn Tài Phương - Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, vị trí được phản ánh nằm tại khu vực tiếp giáp giữa công trình thủy điện và tuyến đường phía sau đập. Mặc dù đang trong mùa khô, song tại đây vẫn xuất hiện dòng nước chảy thường xuyên, khiến người dân lo ngại về mức độ an toàn lâu dài của công trình, đặc biệt khi bước vào mùa mưa lũ.

Xuất hiện vết nứt tại chân đập hồ Đồng Nai 1.

Trước thực tế này, ngày 15/1, UBND xã Tân Hà Lâm Hà đã ban hành Văn bản số 75/UBND-KT, kiến nghị cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập thủy điện Đồng Nai 1. Văn bản được gửi đến Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Năng lượng Di Linh (đơn vị quản lý, vận hành công trình) để phối hợp xem xét, xử lý theo quy định.

Trên cơ sở đề nghị của địa phương, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập hồ chứa thủy điện Đồng Nai 1 nhằm làm rõ các phản ánh và chủ động phòng ngừa rủi ro.

Theo Sở Công Thương, mùa khô là thời điểm thuận lợi để kiểm tra thực địa, đánh giá chính xác hiện trạng các hạng mục công trình, xác định nguyên nhân các hiện tượng bất thường (nếu có) và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp trước mùa mưa lũ năm 2026. Quan điểm của Sở là kiểm tra khách quan, đúng quy định; trường hợp chỉ phát sinh hư hỏng cục bộ, doanh nghiệp phải khắc phục kịp thời, còn nếu phát hiện yếu tố ảnh hưởng đến an toàn đập sẽ yêu cầu kiểm định, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo phản ánh, phần thân đập bị rò rỉ nước.

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Công ty CP Năng lượng Di Linh phối hợp chặt chẽ với UBND xã Tân Hà Lâm Hà trong quá trình kiểm tra và báo cáo đầy đủ kết quả để cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, chỉ đạo các bước tiếp theo.

Thủy điện Đồng Nai 1 được khởi công xây dựng ngày 30/4/2020, đưa vào vận hành phát điện thương mại từ 20/8/2022. Với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 83,41ha, thuỷ điện đấu nối vào lưới điện quốc gia qua đường dây 110kV.