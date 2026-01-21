Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt

TPO - Các thuê bao di động ở Việt Nam sẽ phải thực hiện xác thực điện tử thông tin trên giấy tờ tùy thân, sinh trắc học. Việc này có thể thực hiện trên VNeID, trên ứng dụng/website của nhà mạng hoặc tại điểm giao dịch trực tiếp của nhà mạng.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, áp dụng cho tất cả các cá nhân, tổ chức đăng ký, sử dụng số thuê bao di động mặt đất tại Việt Nam.

Theo đó các thuê bao di động thực hiện phương thức giao tiếp giữa người với người (H2H) phải thực hiện xác thực điện tử giữa thông tin trên giấy tờ tùy thân, thông tin sinh trắc học sử dụng khuôn mặt với thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc xác thực phải đảm bảo trùng khớp tối thiểu 4 trường thông tin bao gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.

Việc xác thực thông tin thuê bao có thể được tiến hành tối thiểu qua một trong 3 phương thức gồm trực tuyến thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), trực tuyến thông qua ứng dụng di động/trang web của doanh nghiệp viễn thông hoặc trực tiếp tại điểm giao dịch của doanh nghiệp viễn thông.

Các thuê bao di động tại Việt Nam sẽ phải thực hiện sinh trắc học khuôn mặt.

Dự thảo Thông tư cũng đề xuất quy định khi đăng ký, kích hoạt từ số thuê bao di động H2H thứ hai trở đi (tính từ số thuê bao di động đã được xác thực điện tử) cũng phải xác thực theo quy định, đảm bảo khớp đúng 4 trường thông tin (gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt) đã được xác thực điện tử với SIM trước đó.

Đáng lưu ý, dự thảo thông tư cũng nêu quy định, với trường hợp khách hàng cá nhân có thay đổi thiết bị đầu cuối sử dụng số thuê bao di động H2H so với thiết bị sử dụng đã gắn số thuê bao lần gần nhất sẽ phải thực hiện xác thực lại thông tin thuê bao như trường hợp đăng ký, kích hoạt từ số thuê bao di động H2H thứ hai trở đi, trong đó với trường hợp cá nhân chỉ có một số thuê bao mã xác thực một lần (mã OTP) sẽ trực tiếp gửi đến số đó.

Dự thông tư cũng nêu, với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, đăng ký thông tin thuê bao bằng giấy chứng nhận căn cước cũng thực hiện biện pháp xác thực giữa thông tin trên giấy tờ tùy thân, thông tin sinh trắc học sử dụng khuôn mặt với thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo trùng khớp tối thiểu 4 trường thông tin bao gồm gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.

Dự thảo thông tư cũng nêu rõ hai bước xử lý các trường hợp không thực hiện xác thực thông tin thuê bao.

Bước một là tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều, bước hai là thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ hai chiều và thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với các số thuê bao di động không thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo yêu cầu hoặc xác thực không thành công.