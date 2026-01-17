Thay đổi về vé metro Nhổn - ga Hà Nội từ hôm nay

TPO - Từ hôm nay (17/1), tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội dừng bán vé hệ thống cũ, chuyển sang bán vé trên nền tảng mới và bắt đầu hỗ trợ hành khách đổi vé tuần, vé tháng, chuẩn bị cho việc áp dụng toàn bộ cổng soát vé điện tử từ đầu tháng 2.

Hiện tại, hành khách có thể mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro hoặc trực tiếp tại quầy vé theo hệ thống mới. Với các loại vé theo thời gian như vé ngày, vé tuần, vé tháng, hành khách có thể mua trước và chỉ kích hoạt khi sử dụng lần đầu, giúp chủ động trong kế hoạch đi lại.

Từ ngày 1/2, 100% cổng soát vé trên toàn tuyến sẽ áp dụng công nghệ mới. Sau mốc này, vé của hệ thống cũ sẽ không còn giá trị sử dụng. Nhằm tránh gián đoạn đi lại, Hà Nội Metro triển khai chương trình chuyển đổi vé miễn phí cho hành khách đang sử dụng vé tuần, vé tháng của hệ thống cũ còn hiệu lực.

Việc chuyển đổi được thực hiện từ 17-28/1, bảo toàn 100% giá trị còn lại của vé, với sự hỗ trợ trực tiếp của nhân viên tại các nhà ga. Trong thời gian này, các ga vẫn duy trì tối thiểu một cổng soát vé theo hệ thống cũ để phục vụ hành khách chưa kịp chuyển đổi, bảo đảm việc đi lại không bị gián đoạn.

Hành khách đi metro tuyến Nhổn - ga Hà Nội từ 1/2 sẽ qua cổng bằng định danh điện tử và sinh trắc học. Ảnh: MTHN.

Để khuyến khích hành khách làm quen với hệ thống mới, từ 17/1-21/3, hành khách mua vé lượt trên ứng dụng Hà Nội Metro sẽ được hỗ trợ 100% giá vé. Ngoài ra, hành khách sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Visa để qua cổng soát vé tiếp tục được tài trợ toàn bộ tiền vé đến hết 28/2 (hoặc đến khi hết ngân sách của đơn vị tài trợ).

Trong giai đoạn vận hành thử, hành khách có thể sử dụng nhiều hình thức đi tàu như: Vé trên app, vé mua tại quầy, thẻ Visa, căn cước công dân gắn chip (đối với người trên 60 tuổi) và các phương thức thanh toán điện tử như ví điện tử, Apple Pay, Samsung Pay…

Theo Hà Nội Metro, đến cuối năm 2025, đơn vị đã hoàn thành lắp đặt, nâng cấp khoảng 50% hệ thống cổng soát vé thông minh tại 8 nhà ga trên tuyến Nhổn - ga Hà Nội. Từ đầu tháng 1, hệ thống này được đưa vào vận hành thử nghiệm song song với hệ thống cũ.

Một cổng soát vé tự động trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Lộc Liên.

Dự kiến đến 31/1, toàn bộ hạ tầng cổng soát vé, trung tâm dữ liệu và phần mềm quản lý vé trên tuyến Nhổn - ga Hà Nội sẽ hoàn tất nâng cấp, cho phép liên thông hệ thống vé giữa 2 tuyến metro đang khai thác tại Hà Nội từ tháng 2.

Hà Nội Metro khuyến nghị hành khách chủ động chuyển sang hệ thống mới từ thời điểm hiện tại để làm quen, tránh bỡ ngỡ khi toàn tuyến chuyển đổi đồng loạt.

Trước đó, từ ngày 5/12/2025, hệ thống định danh và sinh trắc học đã được áp dụng thành công trên tuyến Cát Linh - Hà Đông. Việc mở rộng sang tuyến Nhổn - ga Hà Nội được xem là bước tiếp theo trong lộ trình hiện đại hóa vận hành metro tại Thủ đô.

Theo Hà Nội Metro, việc áp dụng đồng bộ công nghệ định danh điện tử, thanh toán không tiền mặt và nhận diện sinh trắc học không chỉ giúp giảm gian lận vé, rút ngắn thời gian qua cổng, mà còn tạo nền tảng dữ liệu để quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng dịch vụ trong dài hạn.

Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển giao thông công cộng thông minh, góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm phát thải và hướng tới hệ thống giao thông đô thị bền vững cho Hà Nội trong giai đoạn chuyển đổi số.