Bắt đầu nhận hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa

TPO - Từ hôm nay (20/1), Bộ Tài chính tiếp nhận hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa. Thời hạn giải quyết là 30 ngày, kể từ thời điểm Bộ Tài chính nhận được đầy đủ các tài liệu. Doanh nghiệp đăng ký phải đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ lên tới 10.000 tỷ đồng, cùng tiêu chuẩn an ninh mạng cao.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC ngày 20/01 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Theo quyết định, 3 thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính bao gồm: cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; điều chỉnh giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Việc tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính nêu trên sẽ bắt đầu từ hôm nay (20/1). Thời hạn giải quyết với thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa là 30 ngày, kể từ thời điểm Bộ Tài chính nhận được đầy đủ các tài liệu quy định (theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP).

Bộ Tài chính chủ trì giải quyết thủ tục hành chính; trong quá trình thẩm định hồ sơ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an để lấy ý kiến chuyên môn về phòng, chống rửa tiền, an ninh hệ thống và phòng, chống tội phạm.

Về yêu cầu, điều kiện, tổ chức cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp.

Việc góp vốn điều lệ phải bằng VND và có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng. Điều kiện về cổ đông, tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn;

Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 2 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần;

Tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại 1 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Yêu cầu trụ sở làm việc, có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Về nhân sự, tổng giám đốc (giám đốc) có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ.

Giám đốc công nghệ (hoặc vị trí tương đương) có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

“Có tối thiểu 10 nhân sự làm việc tại bộ phận công nghệ có văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng đáp ứng quy định tại Điều 50 Luật an toàn thông tin mạng; có tối thiểu 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác”, yêu cầu nêu rõ.

Doanh nghiệp đồng thời phải có các quy trình nghiệp vụ: quản trị rủi ro, bảo mật thông tin; cung cấp dịch vụ nền tảng phát hành tài sản mã hóa; lưu ký, quản lý tài sản khách hàng; giao dịch, thanh toán; tự doanh; phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; công bố thông tin; kiểm soát nội bộ; giám sát giao dịch; ngăn ngừa xung đột lợi ích, giải quyết khiếu nại của khách hàng, bồi thường khách hàng.

Hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 4 an toàn hệ thống công nghệ thông tin theo quy định pháp luật về an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

Vừa qua, một số ngân hàng, công ty chứng khoán có động thái “chạy đà” cho lĩnh vực mới này, với việc góp vốn, lập công ty con, hay hợp tác với đối tác quốc tế, như: Techcombank, MB, Chứng khoán SSI, Chứng khoán VPBank (VPBankS), Chứng khoán HD (HDBS), Chứng khoán VIX…