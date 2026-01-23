Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giá vàng thế giới tăng cao, vàng trong nước lập kỷ lục mới?

TPO - Sáng nay (23/1), giá vàng thế giới lập kỷ lục mới. Trong nước bật tăng trở lại và dự báo sẽ tăng lên mức kỷ lục mới sau phiên mở cửa sáng nay.

Hiện, giá vàng thế giới ở mức 4.961 USD/ounce, tăng mạnh 175 USD/ounce so với sáng qua. Đây là mức kỷ lục mới của vàng thế giới.

Trước phiên mở cửa giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước cũng bật tăng trở lại so với sáng qua. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 167,3 - 169,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng quay đầu tăng sau một ngày giảm mạnh.

Có mức tăng tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 166,6 - 169,3 triệu đồng/lượng…

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mức 169,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 166,3 - 169,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 165,2 - 168,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 165,2 - 167,7 triệu đồng/lượng…

Với mức tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sẽ được các nhà vàng điều chỉnh sau 9h sáng nay khi mở cửa giao dịch. Theo đó, giá vàng có khả năng tăng từ 2-3 triệu đồng/lượng lên mức kỷ lục mới.

Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng quay đầu tăng. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3,5 - 3,6 triệu đồng/lượng, tương đương 96,8 triệu đồng/kg, tăng 1,2 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết ở mức 95,7 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.125 đồng/USD, tăng 1 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.051 - 26.381 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.400 - 26.450 đồng/USD.

Ngọc Mai
