Hơn 10 tỷ USD kiều hối đổ về TPHCM

Uyên Phương
TPO - Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, trong năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TPHCM đạt hơn 10 tỷ USD, trong đó kiều hối từ khu vực châu Á chiếm gần 50%.

Ngày 22/1, bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 - cho biết, trong năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TPHCM đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024 (năm 2024 đạt khoảng 9,55 tỷ USD).

Dòng kiều hối tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, khẳng định vai trò là nguồn ngoại tệ quan trọng, góp phần hỗ trợ cân đối cung cầu ngoại tệ và ổn định thị trường tiền tệ trên địa bàn nói riêng và đất nước nói chung.

Kiều hối về TPHCM trong năm 2025 đạt hơn 10 tỷ USD
Kiều hối về TPHCM trong năm 2025 đạt hơn 10 tỷ USD

Số liệu tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho thấy, kiều hối về TPHCM năm 2025 được chuyển chủ yếu qua tổ chức kinh tế với doanh số hơn 7,4 tỷ USD, chiếm khoảng 71,8% tổng lượng kiều hối, trong khi dòng tiền này qua tổ chức tín dụng đạt hơn 2,9 tỷ USD, tương đương 28,2%.

Kiều hối từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt gần 5,06 tỷ USD, tương đương 48,9% tổng kiều hối về thành phố. So với năm 2024, dòng tiền từ khu vực này tăng 3,2%, cho thấy sự ổn định của nguồn kiều hối từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á - nơi tập trung đông lao động Việt Nam làm việc dài hạn. Mặc dù tốc độ tăng không cao so với các khu vực khác, châu Á vẫn là nền tảng chính, đóng vai trò “trụ cột” trong cơ cấu kiều hối nhờ tính ổn định và quy mô lớn.

Đứng thứ hai là khu vực châu Mỹ, với doanh số kiều hối đạt hơn 3,3 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng lượng kiều hối. So với cùng kỳ năm trước, kiều hối từ châu Mỹ tăng 11,8%, phản ánh sự phục hồi thu nhập của cộng đồng người Việt tại Mỹ và Canada, cũng như xu hướng gia tăng chuyển tiền phục vụ đầu tư, tiêu dùng và hỗ trợ gia đình trong nước. Đây là khu vực có giá trị kiều hối cao và mức tăng trưởng tương đối ổn định trong nhiều năm trở lại đây.

Kiều hối từ châu Âu đạt hơn 920 triệu USD, chiếm 8,9%, tăng 16% so với năm 2024. Mức tăng này cho thấy sự cải thiện điều kiện kinh tế và thu nhập của người Việt tại các nước Liên minh châu Âu, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, lao động kỹ thuật và kinh doanh nhỏ.

Trong khi đó, khu vực châu Đại Dương đạt hơn 890 triệu USD, chiếm 8,6% tổng lượng kiều hối, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng đáng chú ý, phản ánh xu hướng chuyển tiền ổn định của cộng đồng người Việt định cư lâu dài tại khu vực này.

Uyên Phương
