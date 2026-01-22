Cục Thuế thông tin một số quy định mới

TPO - Cục Thuế đã có hướng dẫn về việc không xử lý vi phạm khi chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh khoán thu thuế khoán (hộ khoán) sang kê khai. Theo đó, cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế của hộ kinh doanh năm 2026 để xử lý hồi tố đối với nghĩa vụ thuế đã nộp theo phương thức khoán từ năm 2025 trở về trước.

Từ ngày 1/1, toàn bộ hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai thuế. Cục Thuế vừa có công văn gửi Thuế các tỉnh, thành phố về việc không xử lý vi phạm khi chuyển đổi mô hình từ hộ khoán sang kê khai.

Cụ thể, tại khoản 4 điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định: "Không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã bị ấn định thuế theo quy định tại điều 51 luật Quản lý thuế".

Theo khoản 4 điều 5 Nghị quyết số 198/2025/QH15, nguyên tắc xử lý vi phạm và giải quyết vụ việc trong hoạt động kinh doanh như sau: không được áp dụng hồi tố quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cơ quan thuế không dùng doanh thu 2026 để truy thu thuế khoán trước đó

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế hướng dẫn với trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán trong năm 2025 trở về trước (bao gồm cả trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thay đổi về quy mô sản xuất kinh doanh dẫn đến doanh thu khoán thuế thay đổi từ 50% trở lên), được cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu, xác định mức thuế khoán theo quy định tại điều 51 Luật Quản lý thuế.

Khi các hộ cá nhân kinh doanh này chuyển sang hình thức kê khai thuế từ ngày 1/1, cơ quan thuế không thực hiện kiểm tra thuế, không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xử lý hồi tố đối với nghĩa vụ thuế đã nộp thuế theo phương thức khoán từ năm 2025 trở về trước, trừ trường hợp:

Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền phát hiện hộ, cá nhân kinh doanh có hành vi gian lận, che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp (trường hợp này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế theo quy định tại điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP); hoặc trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vấn đề khác mà nhiều hộ kinh doanh còn băn khoăn, lo xử phạt là hàng tồn kho. Tại cuộc họp trực tuyến vừa qua với cơ quan thuế toàn quốc lấy ý kiến các đơn vị về nội dung hàng tồn kho, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ông Minh cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo, một vấn đề quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và có phương án xử lý phù hợp, đó là việc xác định và xử lý hàng tồn kho, máy móc, thiết bị của hộ kinh doanh khi chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai.

Thực tiễn cho thấy, phần lớn hộ kinh doanh trước đây nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc theo tỷ lệ trên doanh thu chưa có điều kiện, thói quen lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ đối với chi phí, hàng tồn kho, tài sản. Nếu không có quy định chuyển tiếp phù hợp, việc chuyển đổi phương pháp tính thuế có thể phát sinh vướng mắc, gây lúng túng cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các đơn vị phải đề xuất rõ quan điểm “có hay không cần quy định về xác định hàng tồn kho, máy móc, thiết bị trong giai đoạn chuyển tiếp”. Theo đó, trường hợp có thì chỉ áp dụng đối với nhóm đối tượng nào, trong phạm vi nào; đề xuất phương án cụ thể, khả thi, bảo đảm đơn giản, dễ thực hiện, hạn chế tối đa phát sinh thủ tục hành chính; đánh giá tác động quản lý, khả năng triển khai trong thực tế, nhất là tại cấp cơ sở, để làm cơ sở hoàn thiện chính sách...