Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh làm Tổng Giám đốc

Ngày 22/01/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh giữ chức Tổng Giám đốc, nhằm kiện toàn bộ máy điều hành cấp cao và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới trước thềm IPO.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào chu kỳ vận động mới, với triển vọng nâng hạng, và làn sóng IPO thứ 3, mở ra giai đoạn phát triển mới cho thị trường vốn, đòi hỏi các công ty chứng khoán cần phát triển năng lực cạnh tranh cốt lõi về năng lực tư vấn, cơ cấu nguồn vốn mạnh, và phát triển hệ sinh thái sản phẩm đầu tư toàn diện.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ Phần Chứng khoán LPBank (LPBS) đã bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 22/01/2026, qua đó hoàn thiện bộ máy điều hành cấp cao của doanh nghiệp.

Ông Hoàng Việt Anh - Tân Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Ông Hoàng Việt Anh (sinh năm 1988) là Thạc sĩ Tài chính đầu tư – Đại học Birmingham (Vương quốc Anh), Cử nhân Thương mại – Đại học RMIT, đồng thời sở hữu các chứng chỉ chuyên môn quốc tế CFA (top 10% thế giới), CMT.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – chứng khoán, ông Hoàng Việt Anh từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong các lĩnh vực nguồn vốn, ngân hàng đầu tư, khách hàng tổ chức tại các định chế tài chính hàng đầu Việt Nam. Ông từng giữ vai trò Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư (CIO Office) tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Giám đốc Quản lý khách hàng lớn/khách hàng chiến lược tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Đầu tư tại Công ty Chứng khoán Pinetree…

Trước khi được bổ nhiệm Tổng Giám đốc, ông Việt Anh giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức của LPBS trong năm 2025.

Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ đội ngũ điều hành nội bộ nhằm đảm bảo tính kế thừa trong quản trị và duy trì sự ổn định trong điều hành.

Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán LPBank trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Hoàng Việt Anh

Ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng chiến lược phát triển LPBS trở thành Ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam và kiện toàn hệ sinh thái sản phẩm đầu tư nhằm cung cấp giải pháp toàn diện và tạo giá trị gia tăng cho khách hàng cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường vốn Việt nam.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 ghi nhận bước tăng trưởng mạnh mẽ của LPBS với doanh thu đạt 1.690 tỷ đồng, tăng 8,6 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 166% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng, gấp 6,5 lần năm 2024, ROE bình quân đạt 10,25%. Quy mô tổng tài sản tăng lên gần 30.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 13.196 tỷ đồng, đưa LPBS vào nhóm 8 công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường. Thị phần môi giới chứng khoán vào cuối năm 2025 đạt 1,8%, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.

Trên nền tảng tài chính được củng cố, hệ thống quản trị ngày càng hoàn thiện và đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, LPBS sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, từng bước hiện thực hóa mục các mục tiêu chiến lược, đưa LPBS phát triển mạnh mẽ đồng thời tạo giá trị bền vững cho cổ đông và nhà đầu tư trong trung và dài hạn.