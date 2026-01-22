Alliex - Affina ký Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược (MOU) nhằm đổi mới tài chính cho SME tại Việt Nam

Alliex thông báo rằng vào chiều ngày 15/1 vừa qua, tại trụ sở tòa nhà COBI 2, Quận 7, TP. HCM, đã ký kết “Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược (MOU) nhằm mở rộng dịch vụ tài chính và bảo hiểm cho SME” với Affina.

- Khai phá thị trường 'bảo hiểm nhúng' dựa trên dữ liệu bằng cách kết hợp hạ tầng thanh toán của Alliex và giải pháp bảo hiểm của Affina .

- Mở rộng tiếp cận tài chính và hỗ trợ quản lý rủi ro vận hành cho các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam (16 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh).

– Công ty công nghệ tài chính Alliex (Alliex) bắt tay với Affina, công ty bảo hiểm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nhằm thực hiện đổi mới hệ sinh thái tài chính cho các SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của ông Park Byung-gun, Tổng Giám đốc Alliex, ông Tùng Phạm, Tổng Giám đốc Affina, cùng nhiều lãnh đạo chủ chốt hai bên. Thỏa thuận này được thúc đẩy nhằm kết hợp kho dữ liệu rộng lớn về thanh toán và khách hàng của Alliex với các giải pháp bảo hiểm chuyên nghiệp của Affina, để cùng cung cấp các lợi ích tài chính thực tế và cơ chế bảo vệ cho các doanh nghiệp nhỏ tại thị trường Việt Nam.

Alliex dẫn dắt hoạt động “nền tảng POS chia sẻ” tại Việt Nam, dựa trên hạ tầng POS và thiết bị đầu cuối thẻ. Đặc biệt, thông qua giải pháp tự phát triển, Alliex đã tích hợp quản lý thời gian thực doanh thu, tồn kho, trạng thái thiết bị của các cửa hàng, từ đó tích lũy dữ liệu độc đáo. Đồng thời, công ty sẽ triển khai đa dạng dịch vụ cho SME tại Việt Nam thông qua mô hình hệ sinh thái tài chính Finfra.

Affina là công ty bảo hiểm chuyên về trực tuyến, là đối tác InsurTech số 1 tại Việt Nam, môi giới nhiều sản phẩm bảo hiểm cho doanh nghiệp và cá nhân đồng thời cung cấp tư vấn quản lý rủi ro. Thông qua MOU, hai bên sẽ cùng thực hiện phát triển sản phẩm bảo hiểm tài chính nhúng (Embedded Finance Insurance) dành riêng cho SME xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng nền tảng Finfra triển khai tiếp thị chung trên kênh trực tuyến và ngoại tuyến.

Nhờ đó, các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam sẽ có thể dễ dàng tham gia các sản phẩm như bảo hiểm cháy nổ cửa hàng, bảo hiểm tài sản toàn diện, bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thông qua thiết bị POS của Alliex hoặc ứng dụng di động, mà không cần thủ tục đăng ký phức tạp. Ngoài ra, còn có thể kỳ vọng các sản phẩm tùy chỉnh với mức phí hợp lý được định giá dựa trên dữ liệu doanh thu của Alliex.

Ông Park Byung-gun, Tổng Giám đốc Alliex, cho biết: "Chúng tôi không chỉ cung cấp tính thanh khoản (tạm ứng) cho các SME vốn là nhóm chịu thiệt thòi về tài chính, mà còn đem đến 'mạng lưới an toàn' để bảo vệ doanh nghiệp trước các sự cố bất ngờ", đồng thời nhấn mạnh: "Thông qua hợp tác với Affina, chúng tôi sẽ tiến lên khỏi vai trò một công ty thanh toán đơn thuần để trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp kinh doanh toàn diện chịu trách nhiệm cho vòng đời của cửa hàng".

Ông Tùng, Tổng Giám đốc Affina, phát biểu: "Mạng lưới cửa hàng mạnh mẽ của Alliex là con đường tối ưu để dịch vụ bảo hiểm tiếp cận khách hàng nhanh nhất và chính xác nhất", và cho biết: "Sự kết hợp giữa công nghệ dữ liệu và bảo hiểm sẽ tạo ra tiêu chuẩn mới cho thị trường InsurTech tại Việt Nam".

Trong khi đó, lấy việc ký kết này làm bước khởi đầu, Alliex sẽ chính thức mở rộng lĩnh vực dịch vụ tài chính và tăng tốc tấn công thị trường nền tảng tài chính cho SME trên toàn Việt Nam.